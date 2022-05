"Courtois fue el hombre del partido y eso muestra que algo no funcionó" en nuestro equipo, afirma Klopp

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, cuyo equipo fue derrotado este sábado en la final de la Liga de Campeones por el Real Madrid (1-0), lamentó la mala suerte del conjunto inglés, que se encontró con las paradas del portero Thibaut Courtois, declarado mejor jugador del encuentro.

"Lanzamos 23 disparos, 9 de ellos entre los tres palos. Es una muy buena cifra para una final, pero es necesario que la pelota cruce la línea. Es lo que nos ha faltado. Su portero Thibaut Courtois fue el hombre del partido. Eso muestra que algo no funcionó", dijo el técnico.

"Ha hecho muchas paradas. Nos faltó un gol. Hay que aceptarlo. Tuvimos nuestros momentos en el partido. Si la pelota hubiera entrado... Bravo al Real Madrid. Pero volveremos", añadió.

"Me hubiera gustado tener más ocasiones y jugar mejor en los últimos 30 metros. Hicimos un buen partido, pero cuando pierdes tienes que aceptar que no has jugado bien. Pero he dicho a mis jugadores que estaba orgulloso" de ellos, explicó.

"Mis jugadores hicieron una muy buena temporada. Perdemos dos competiciones (la Premier League por un punto y la Champions) por poco", explicó el técnico, que ganó esta temporada la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga.

"El Real Madrid solo lanzó una vez entre los tres palos. Pero el domingo habrá en Liverpool un desfile para celebrar esta temporada fantástica, que no ha tenido el final que esperábamos", concluyó.

bur-psr/dr