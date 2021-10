Darwin Núñez prueba su teoría de la evolución en el Benfica-Bayern

Llegado el pasado año como el jugador más caro de la historia del Benfica, el uruguayo Darwin Núñez se muestra al fin a la altura de las expectativas generadas en la víspera de recibir al Bayern de Múnich el miércoles en la Liga de Campeones (19h00 GMT).

El delantero, de 22 años, está haciendo un gran inicio de temporada con seis goles en ocho partidos, entre ellos un doblete contra el Barcelona (3-0) en Champions, que él mismo calificó de "inolvidable".

Su buen rendimiento le ha valido ser elegido jugador del mes de septiembre en la liga portuguesa, pero el internacional uruguayo (seis internacionalidades, dos goles) quiere mantener los pies sobre la tierra.

"Un delantero vive de los goles pero no me marco objetivos, voy a seguir trabajando para borrar mis defectos", declaró en rueda de prensa tras la victoria sobre el Barça.

Fichado en el verano de 2020 procedente del Almería (2ª división española) por un récord de 24 millones de euros (28 millones de dólares), Darwin Núñez primero también acusó el peso de la cláusula de rescisión más elevada del Benfica (150 millones de euros, 175 millones de dólares).

A pesar de un primer año esperanzador en el plano estadístico (14 goles y 12 asistencias en 44 partidos), a menudo decepcionó sobre el césped debido a lagunas técnicas y creativas, que no lograba compensar con su potencia atlética.

Su progresión fue luego ralentizada por una infección de coronavirus en noviembre, una lesión en los isquios en febrero y después una operación de rodilla este verano, que le impidieron jugar la pasada Copa América.

Superados esos problemas físicos, Núñez parece ahora en forma y decisivo, gracias especialmente al técnico del Benfica.

"Desde que llegué, Jorge Jesus siempre me ha apoyado, me ha enseñado muchas cosas y voy a seguir aprendiendo de él cada día", confió el ex de Peñarol.

"Tenemos la certeza de haber fichado a un gran jugador, un jugador que va estar arriba", afirmaba, por su parte, el entrenador, de 67 años, tras un triplete de su delantero en octubre de 2020.

Delantero de formación, Nuñez ha sido reposicionado desde el inicio de la temporada como extremo izquierdo y completa el tridente ofensivo del líder del campeonato portugués, junto al ucraniano Roman Yaremchuk en el centro y el portugués Rafa Silva en la derecha.

"Mi posición es punta, pero a medida que fueron pasando los partidos y entrenamientos, le fui agarrando la mano y también más confianza. Ahora estoy con toda la confianza que tengo que estar. Me siento muy cómodo", afirmaba el jugador a su llegada al aeropuerto de Montevideo, en su última convocatoria con Uruguay.

"Está creciendo bien, aprendiendo en el fútbol portugués, jugando partidos de Champions. Manteniendo la actitud y el potencial que tiene, puede llegar lejos", subrayó su compañero de selección Luis Suárez, el mejor goleador de la historia de la Celeste.

¿Buen momento efímero o auténtica progresión hacia un nivel superior? El rendimiento de Darwin Núñez frente al coloso bávaro podría dar alguna respuesta.

bcr/tsc/gr/psr