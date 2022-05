De la extrema pobreza en Vietnam a un título de campeona del mundo en boxeo

Después de una infancia en la calle, Nguyen Thi Thu Nhi luchó contra la pobreza y los prejuicios sexistas para convertirse en la primera vietnamita campeona del mundo en boxeo.

En octubre, la joven de 25 años derrotó por sorpresa a la vigente campeona, la japonesa Etsuko Tada, para lograr el cinturón mundial OMB del peso paja.

Se trata de un triunfo extraordinario para una atleta femenina que tuvo unos inicios modestos en una sociedad conservadora, en la que la participación de mujeres en el deporte, especialmente en los de combate, es a menudo menospreciada.

Después de atravesar dificultades en el colegio, Nhi se orientó al boxeo a los 13 años y fue detectada por un entrenador del equipo de Ciudad Ho Chi Minh, en el sur del país.

La adolescente pasó a vivir en una minúscula casa junto a otras ocho personas, y se dedicó por completo al entrenamiento, con el objetivo de sacar a su familia de la pobreza.

"Mi motivación era ganar dinero, así que me entrenaba cada vez más duro", confesó a la AFP. "No tenía tiempo de salir y divertirme. Me entrenaba casi todos los días de la semana".

El resto del tiempo, se dedicaba a ganar algunos céntimos con pequeños trabajos.

"Ganaba dinero vendiendo billetes de lotería en la calle, sirviendo fideos en restaurantes. Hacia todo lo que podía darme dinero para ayudar a mi familia", cuenta Nhi, después de una sesión en el centro nacional de entrenamiento en Ciudad Ho Chi Minh.

Logró su título mundial a los puntos durante el que era solamente su quinto combate profesional contra su adversaria japonesa, más grande y mucho más experimentada que ella. Una gran sorpresa.

"No podía creer que había ganado. Estuve despierta toda la noche con el cinturón del campeonato a mi lado en la cama", declaró.

En Vietnam, donde el comunismo se mezcla con las creencias confucianas tradicionales, los comportamientos misóginos hacia las mujeres en el deporte se mantienen, y Nhi sufrió burlas y provocaciones a lo largo de su camino al éxito.

"Mis vecinos preguntaban constantemente a mi abuela por qué me dejaba practicar boxeo como los chicos", cuenta Nhi.

"Tuve que dar lo mejor de mí misma para demostrarles que el camino que había escogido era el bueno para mí. Me ganaba la vida gracias a mi pasión por el boxeo".

Estos desafíos no hicieron más que reforzar su determinación.

"Siempre he dado lo mejor de mí y he empujado mi cuerpo a los límites desde que soy pequeña", declaró.

Seis meses después de su triunfo, la carrera de la boxeadora se encuentra en una encrucijada, pues intenta compaginar los combates profesionales con los eventos amateurs.

En Vietnam, los atletas tienen que encontrar constantemente un equilibrio entre sus contratos con promotores profesionales y sus obligaciones legales con las autoridades nacionales del deporte.

A finales de abril, la Organización Mundial del Boxeo (OMB o WBO por sus siglas en inglés) informó a la atleta que su título le había sido retirado porque no había defendido su corona en el plazo reglamentario de 180 días.

Un revés que no la desmotiva, incluso si es baja para los Juegos del Sudeste Asiático, que tienen lugar en su país a mediados de mayo.

La boxeadora se concentra ahora en los próximos campeonatos del mundo amateur, que tendrán lugar al mismo tiempo en Turquía.

"Mi objetivo ahora es ganar una medalla en Turquía para demostrar a todos que puedo compaginar las dos vías, la amateur y la profesional", explica Nhi.

Sea cual sea la continuación de su carrera, el boxeo ha transformado la vida de alguien que, de adolescente, solo ganaba unos cuantos céntimos al día.

Hoy el estado le paga un salario fijo y recibe además ingresos por sus apariciones en programas televisivos.

Esto permite a la deportista ahorrar, para lograr comprar un día "un apartamento o una pequeña casa".

