"De Messi no depende todo", dice el mexicano Luis Hernández

La suerte de Argentina en la final del Mundial de Catar, en la que enfrentará a Francia el domingo, no depende solamente del astro Lionel Messi, dijo este jueves el exatacante mexicano Luis Hernández.

La Albiceleste "no tiene que pensar con esa premisa, no tiene que pensar que es el último (Mundial de Messi), es el inicio de muchos para volver a levantar la Copa del Mundo. De Messi no depende todo", afirmó a periodistas en el marco de un partido de leyendas de la FIFA en Doha.

El "Pájaro", de 53 años, aseguró que la balanza entre ambos equipos está muy pareja, pero se inclinó por la victoria de los argentinos.

"Final maravillosa, una final en la cual un buen equipo que está jugando increíblemente, Francia, se enfrenta al equipo que más oficio debe tener en competencias mundialistas y que tienen a uno de los mejores jugadores del mundo", agregó.

Argentina y Francia se enfrentarán por el título mundial el domingo en el estadio de Lusail (15H00 GMT) en Doha.

Sobre quién debe reemplazar al argentino Gerardo Martino como seleccionador de México, Hernández afirmó que debe ser alguien que mantenga el rumbo sin importar las circunstancias.

"Esperemos que sea alguien capaz, como lo fue el 'Tata' al principio, y que no pierda el rumbo en el proceso, eso va a ser muy importante", señaló.

"Es un gran técnico, pero acabó mal para la selección", apuntó.

Martino' dejó la dirección técnica de México luego de que quedaran eliminados en la primera ronda de la Copa del Mundo, en un grupo que compartieron con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

pm-raa/psr