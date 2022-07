DeAnna Price, campeona de lanzamiento de martillo, se pierde el Mundial por covid-19

La estadounidense DeAnna Price, vigente campeona mundial de lanzamiento de martillo, será baja en el Campeonato Mundial de atletismo que arranca el viernes en Eugene (Oregón) debido a un contagio de coronavirus.

Price, de 29 años, no podrá defender la medalla de oro que conquistó en el Mundial de Doha de 2019 con un lanzamiento de 77,54 metros.

"Fue una decisión dura y desgarradora, pero sentí que era la decisión correcta para mí, tanto física como mentalmente", dijo Price en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram la noche del sábado.

La estadounidense se sometió a operaciones de tobillo y cadera a finales de 2021 pero se recuperó a tiempo para competir en el campeonato de atletismo de Estados Unidos de junio, donde quedó en cuarta posición.

La lanzadora se preparaba para defender su título en Eugene cuando el 1 de julio comenzó a sentir los efectos del contagio de covid-19.

"Me desperté con vómitos, diarrea y 103º de fiebre" (39,3ºC), escribió Price. "Lo que esperábamos que fuera un virus estomacal de 24 horas se convirtió en días de estar extremadamente enferma y durmiendo junto al inodoro".

"En el cuarto día de mi enfermedad perdí el sentido del olfato, desarrollé tos, dolores corporales y el dolor de cabeza empeoró. Nos hicimos una prueba y descubrimos que teníamos COVID", explicó.

"Hoy es el primer día que me siento un poco más cerca de la normalidad. Pero todavía me siento débil y agotada, física y mentalmente", lamentó.

"No creo que sea capaz de recuperarme para la próxima semana después de cómo me afectó la enfermedad, sumado al escaso entrenamiento que he tenido este año", reconoció Price, quien concluyó en el octavo lugar de los Juegos Olímpicos de Río-2016 y de Tokio-2020.

