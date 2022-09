Declaraciones polémicas del presidente brasileño Jair Bolsonaro

Desde la pandemia al cambio climático, pasando por los derechos humanos y las mujeres, el presidente Jair Bolsonaro es autor de una retahíla de declaraciones que causaron polémica incluso fuera de Brasil.

A continuación, algunas de ellas:

"Para el 90% de la población, (el virus) será una gripecita o nada" (27 de marzo de 2020, al inicio de la pandemia de covid-19, que dejó más de 680.000 muertos en Brasil).

"Yo lamento los muertos, todos vamos a morir algún día. No sirve de nada tratar de huir de eso (virus). Hay que dejar de ser un país de maricas" (10 de noviembre de 2020).

"Si te transformas en cocodrilo, es tu problema (...), si te conviertes en Superman, si a una mujer le crece barba o un hombre comienza a hablar afeminado, (las farmacéuticas) no tienen nada que ver con eso" (18 de diciembre de 2020 sobre las cláusulas que eximen a Pfizer de toda responsabilidad sobre eventuales efectos secundarios de su vacuna contra el covid-19).

"Sentimos que eso (los datos de deforestación) no coincide con la verdad y hasta parece que (el presidente del Instituto de Investigación Espacial) está al servicio de alguna ONG" (19 de julio de 2019, tras la divulgación de un reporte de ese organismo que alertó de un aumento de la deforestación de 88% entre junio de 2018 y 2019).

"¿Ustedes saben que las oenegés no tienen espacio conmigo, no? Seré duro con esa gente. No consigo matar ese cáncer en gran parte llamado oenegés" (3 de septiembre de 2020, durante una transmisión en directo en Facebook).

"Acabamos de ver a un gran candidato a la jefatura del Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonia levantará barreras comerciales contra Brasil. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a todo esto? La diplomacia por sí sola no es suficiente... Cuando te quedas sin saliva, tienes que tener pólvora, si no, no funciona. No tienes por qué usar la pólvora, pero tienes que saber que tienes" (10 de noviembre de 2020, en respuesta a comentarios del entonces futuro presidente de Estados Unidos, Joe Biden).

"Greta (Thunberg) dijo que los indios murieron porque estaban defendiendo la Amazonia, es impresionante que la prensa de espacio a esa mocosa" (10 de diciembre de 2019, en respuesta a la joven activista medioambiental sueca que condenó el asesinato de dos indígenas en la Amazonia).

"Quiero callarte la boca a golpes" (23 de agosto de 2020, en respuesta a una periodista del diario O Globo que le preguntó sobre rumores de pagos sospechosos en la cuenta de su esposa Michelle).

"Vera, no podía esperar menos de ti. Duermes pensando en mí, sientes pasión por mí. No se puede tomar partido así en un debate como este. Hacer acusaciones falsas sobre mí. Eres una vergüenza para el periodismo brasileño" (28 de agosto de 2022, dirigiéndose a la periodista Vera Magalhaes durante el primer debate presidencial televisado).

"Queremos resolver los crímenes. La cuestión del 64, que existen documentos de mató, no mató, eso es un disparate" (30 de julio de 2019, en relación a los documentos oficiales sobre la desaparición de opositores durante la dictadura militar de 1964-1985).

Bolsonaro dijo en 2016 que el "error de la dictadura fue torturar y no matar".

"Decir que hay hambre en Brasil es una gran mentira (...) No se ve a los pobres en las calles con físicos esqueléticos como vemos en algunos otros países del mundo" (19 de julio de 2019).

Horas después matizó: "el brasileño come mal, algunos pasan hambre. Es inaceptable en un país tan rico como el nuestro".

