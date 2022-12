"Dejar de lado el teórico favoritismo", el reto de Scaloni ante Australia

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quiso escapar este viernes a toda costa a la etiqueta de favorito para el partido de octavos de final el sábado ante Australia, un equipo del que desconfía.

"Si el rival es inferior, eso hay que verlo. No estoy de acuerdo. Es fútbol. Hay once contra once. Hay que dejar de lado el teórico favoritismo y jugar al fútbol", explicó en su conferencia de prensa de la víspera del partido.

Australia, 37ª de un ranking FIFA en el que Argentina es la número 3, nunca superó anteriormente los octavos de final en un Mundial. En Catar-2022 perdió 4-1 en el debut ante Francia pero luego encadenó dos triunfos, contra Túnez y Dinamarca por 1-0.

"Tiene buenos jugadores. Por la derecha, el delantero o centrocampistas que están jugando en niveles altos. Pero sobre todo es un equipo y cuando enfrentás a un equipo siempre es difícil. Como equipo digo conjunto de jugadores que saben lo que quieren, eso siempre tiene una dificultad", apuntó.

"A mí no me sorprende (la presencia de Australia en octavos) porque es una buena selección. Ha hecho una buena eliminatoria, quedó a las puertas de clasificar directamente y luego clasificó en el repechaje. Es una buena selección, con tradición en Mundiales, eso la hace difícil. No hay que confiarse en nada, sino jugar al fútbol y ver cómo va", afirmó.

Como es costumbre, Scaloni no avanzó planes sobre con qué hombres jugará el sábado y no descartó posibles cambios, a pesar de las buenas sensaciones del último partido ante Polonia, en el que Ángel Di María terminó con molestias, por lo que se mantiene en duda.

"Siempre pensamos en cómo afrontar el rival, con los mejores jugadores para ese partido. Tenemos una idea de cómo vamos a jugar, incluso en el entrenamiento de hoy (viernes) no está claro si va a quedar definida la alineación. Queda un día (para el partido), los jugadores deben descansar y es fundamental el descanso", explicó.

En los primeros partidos ante Arabia Saudita (derrota 2-1) y México (victoria 2-0), había una gran cantidad de hinchas de los dos contendientes en el estadio, pero en el último duelo, contra Polonia (victoria 2-0), la superioridad numérica de los hinchas argentinos fue abrumadora y Scaloni piensa en que podría repetirse la proporción ante Australia.

"El apoyo de la gente siempre ha estado. La hinchada argentina siempre se hace notar. Cuando en el estadio el 80 o 90% es argentino, se nota más. Estamos eternamente agradecidos. El clima que se crea es muy lindo y se disfruta. Ojalá mañana sea como el día de Polonia porque fue como jugar en Argentina", subrayó.

Scaloni también fue preguntado por una de las polémicas de este Mundial y por las decisiones tomadas mediante la tecnología.

Fue preguntado en particular por el tanto de la victoria 2-1 de Japón sobre España el jueves, donde se generó controversia por un balón que pudo haber salido justo antes del tanto nipón, que terminó eliminando indirectamente a Alemania.

"Pienso lo mismo que dijo Luis Enrique (el seleccionador español). Las primeras imágenes son elocuentes y luego si lo analizas milimétricamente pasa lo que está pasando. No hay mucho que comentar. Nosotros lo vivimos. Es difícil de digerir porque es una cosa muy nueva", explicó sobre los últimos avances tecnológicos, que se aplican con "poco tiempo" de adaptación en este Mundial.

Scaloni, con una sonrisa, solo pidió "que las líneas las tracen con una regla y una escuadra", en alusión a nuevas tecnologías como la del fuera de juego semiautomático, de reciente creación.

A Argentina se le anularon tres goles en su primer partido ante Arabia Saudita, uno de ellos también con controversia y después de una revisión en el VAR.

dr/dam