Delbonis no puede con Rublev y se despide de Roland Garros

El tenista argentino Federico Delbonis (N.65) quedó eliminado en segunda ronda de Roland Garros tras perder contra el ruso Andrey Rublev (N.7) por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3, este jueves en París.

Fueron casi dos horas y media de juego muy equilibrado, y el partido acabó decidiéndose a favor del ruso por pequeños detalles, como la gran cantidad de errores no forzados cometidos por el argentino (47 por 30), sobre todo en los momentos decisivos de cada set.

También fue decisiva la efectividad en el servicio del ruso, que ganó el 77% de los puntos con su primer servicio y el 61% con el segundo, cediendo un solo 'break' que aprovechó Delbonis para ganar el segundo set.

"Todo el mérito para él. Devolvió muy rápido y jugó muy bien con su derecha, impidiendo que yo pudiera jugar tan agresivo como quería", admitió el argentino en conferencia de prensa.

Pese a la derrota, Delbonis considera que jugó "uno de los mejores partidos de la temporada". "La actitud fue buena en todo momento, incluso cuando perdí el tercer set por un momento de desconcentración, fui capaz de seguir peleando en el cuarto".

Y ya piensa en el futuro, "con intención de ir a Wimbledon". "Ha sido un primer semestre irregular, no todo lo bueno que esperaba, pero tal como he jugado estos dos últimos torneos me dan ganas de continuar".

Delbonis, que cumplirá 33 años en octubre, queda lejos de igualar el que es su mejor resultado en un Grand Slam, los octavos de final que alcanzó en Roland Garros en 2021.

Tras la eliminación de Pedro Cachín este mismo jueves, después de perder contra el francés Hugo Gaston, solo uno de los once tenistas argentinos que comenzaron en el cuadro principal masculino sigue en liza: Diego Schwartzman.

Rublev tendrá otro rival sudamericano en tercera ronda, el chileno Cristian Garín.

