Delbonis sorprende a Fognini y jugará ante Ruud semifinal de ATP de Buenos Aires

El argentino Federico Delbonis, sexto preclasificado, avanzó este viernes a las semifinales del torneo ATP de Buenos Aires al ganarle al italiano Fabio Fognini, cuarto sembrado, y enfrentará en esa instancia al noruego Casper Ruud quien eliminó al local Federico Coria.

En un duelo clásico de la tierra batida, Delbonis, 42 del ranking mundial, se impuso a Fognini (40) por 6-4 y 6-4, en poco más de una hora y media de acción.

Para Delbonis, se trata de su primera semifinal en el circuito desde julio de 2021, en el torneo de Hamburgo, y la segunda vez que alcanza esta etapa en el certamen bonaerense en 13 participaciones, desde que lo hizo en 2018.

"La verdad es que hice un partido inteligente, pude usar mi juego pesado para dejar a Fabio en el fondo, esa parte la hice muy bien. Volver a las semifinales aquí me genera felicidad", dijo Delbonis tras su victoria.

A segunda hora, Ruud -máximo favorito del torneo y número 8 del ránking mundial, dejó por el camino a Coria en dos sets 6-3 y 6-4.

Sobre la tierra batida del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 3500 espectadores y bajo una ligera llovizna, Ruud, campeón de este torneo en 2020, firmó una contundente victoria y su pasaje a semifinales donde enfrentará a Delbonis.

El europeo ya había derrotado el año pasado a Coria en la final del torneo de Bastad.

"Fue muy difícil, no tanto por el clima, sino por un rival como Coria, pero creo que hice las cosas bien. Me gusta jugar aquí, me siento muy cómodo", destacó Ruud.

Más tarde se completarán los cuartos de final, con el cruce entre el español Fernando Verdasco y el italiano Lorenzo Sonego, tercer favorito, y el duelo de argentinos, a cargo de Diego Schwartzman, segundo preclasificado, y Francisco Cerúndolo.

Estos son los resultados del viernes en el ATP de Buenos Aires:

-Cuartos de final:

Casper Ruud (NOR/N.1) a Federico Coria (ARG) 6-3 y 6-4

Federico Delbonis (ARG/N.6) a Fabio Fognini (ITA/N.4) 6-4 y 6-4

str/gfe