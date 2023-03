Diego Cocca da su primera convocatoria como DT de México

Con 34 futbolistas, 20 de ellos que asistieron al Mundial de Catar-2022, el argentino Diego Cocca presentó el jueves su primera convocatoria como director técnico de México, para encarar en marzo a Surinam y Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Es una lista de 34 jugadores porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores, y entendiendo que es mi primera lista y que ellos no me conocen y podamos convivir", dijo Cocca en conferencia de prensa.

Los 20 jugadores citados que jugaron en Catar-2022 son: el portero Guillermo Ochoa; los defensas Néstor Araujo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Gerardo Arteaga; los medios Luis Romo, Roberto Alvarado, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Luis Chávez, Edson Álvarez y Érick Gutiérrez; y los delanteros Hirving Lozano, Orbelín Pineda, Henry Martín y Raúl Jiménez.

Las sorpresas en esta nómina son Antonio Rodríguez, portero del Tijuana, Julián Araujo, lateral recientemente fichado por el Barcelona de España, Marcel Ruiz, mediocampista del Monterrey, y Roberto de la Rosa, delantero del Pachuca.

En partidos del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023, México visitará a Surinam el jueves 23 de marzo en el estadio Doctor Ir. Franklin Essed de Paramaribo, y el domingo 26 recibirá a Jamaica en el estadio Azteca.

--Esta es la convocatoria completa:

-Porteros: Guillermo Ochoa (Salernitana/Italia), Carlos Acevedo (Santos), Antonio Rodríguez (Tijuana).

-Defensas: Israel Reyes (América), Néstor Araujo (América), Héctor Moreno (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Gilberto Sepúlveda (Guadalajara), Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Angulo (Tigres), Julián Araujo (Barcelona/España), Jorge Sánchez (Ajax/Países Bajos), César Montes (Espanyol/España), Johan Vásquez (Cremonese/Italia), Gerardo Arteaga (Genk/Bélgica).

-Medios: Luis Romo (Monterrey), Alfonso González (Monterrey), Roberto Alvarado (Guadalajara), Fernando Beltrán (Guadalajara), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Toluca), Érick Sánchez (Pachuca), Luis Chávez (Pachuca), Diego Lainez (Tigres), Sebastián Córdova (Tigres), Edson Álvarez (Ajax/Países Bajos), Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven/Países Bajos).

-Delanteros: Hirving Lozano (Nápoles/Italia), Orbelín Pineda (AEK Atenas/Grecia), Henry Martín (América), Roberto de la Rosa (Pachuca), Raúl Jiménez (Wolverhampton/Inglaterra), Santiago Giménez (Feyenoord/Países Bajos).

