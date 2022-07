Diego Ribas dejará el Flamengo a fin de año y analiza su retiro

El experimentado mediocampista brasileño Diego Ribas anunció este martes que dejará el Flamengo y el fútbol de Brasil a final de esta temporada, dejando abierta la puerta a su retiro tras más de dos décadas como futbolista profesional.

"Hoy se completan seis años del anuncio de mi llegada al Flamengo. Fueron seis años maravillosos. En la renovación, el año pasado, definimos que este será mi último año en el Flamengo y vengo a confirmar eso", dijo el volante de 37 años en rueda de prensa en la sede del 'Mengão' en Rio de Janeiro.

"Finalizará mi paso por el Flamengo. Tampoco actuaré en otro club brasileño. Mi historia en el Flamengo es muy rica. Me daré algunos meses de aquí en adelante para decidir si me retiro o no. Si sigo, será fuera del país, agregó.

Campeón con Brasil de las Copas América de 2004 y 2007, Diego Ribas es una de las caras visibles del exitoso ciclo reciente del 'Fla' que empezó con el técnico portugués Jorge Jesus a mediados de 2019.

Aunque en las últimas temporadas ha perdido espacio, el capitán rojinegro abultó su vitrina al regresar a su país en 2016 luego de un paso destacado por Europa que se inició en 2004, cuando dejó al Santos de Sao Paulo, donde debutó como profesional, para fichar con el Oporto.

Después del club portugués pasó por los alemanes Werder Bremen y Wolfsburgo, el italiano Juventus, el español Atlético de Madrid y el turco Fenerbahçe, cosechando varias ligas y copas locales, además de la Intercontinental-2004 con el Oporto y la Liga de Europa-2012 con el 'Atleti'.

En el club más popular de Brasil ganó dos Brasileiraos (2019, 2020), la Copa Libertadores-2019, la Recopa Sudamericana-2020 y cuatro Campeonatos Cariocas.

Su palmarés aún puede aumentar, pues los 'rubronegros', que tienen una de las mejores nóminas de América, están vivos en las tres competiciones que disputan.

En la liga brasileña han remontado tras un flojo comienzo de temporada y ya son séptimos, a nueve puntos del líder Palmeiras, a falta de 21 jornadas.

Y chocarán en cuartos de la Copa do Brasil ante Athletico Paranaense y de la Libertadores contra el Corinthians de Sao Paulo.

raa/mel/ol