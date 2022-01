Dimite el presidente de Armenia, citando "tiempos difíciles" en el país

El presidente armenio, Armen Sarkissian, cuyo rol es eminentemente protocolario, anunció su renuncia este domingo, alegando que su oficina se ha revelado incapaz de influir en la política del país durante la actual crisis.

"Lo he estado pensando durante mucho tiempo y he decidido dimitir tras cuatro años de trabajo en activo como presidente", declaró Sarkissian en un comunicado, en el que añadió que "el presidente no cuenta con las herramientas necesarias para influir en los procesos importantes de la política exterior y nacional en tiempos difíciles para la gente y en el país".

jbr/cls/bds/jvb/mb