Dimite entrenador alemán del Lokomotiv de Moscú por invasión de Ucrania

El entrenador alemán Markus Gisdol ha presentado su dimisión al equipo ruso Lokomotiv de Moscú, en protesta por la invasión rusa de Ucrania, anunció este martes el diario Bild.

"No puedo ejercer mi vocación en un país cuyo dirigente es responsable de una guerra, de una agresión al corazón de Europa. Eso no se corresponde a mis valores y es por ello que he dimitido con efecto inmediato de mi puesto como entrenador del Lokomotiv de Moscú", declaró Gisdol al diario alemán.

"No puedo estar en el campo de entrenamiento, dirigir a jugadores, exigir profesionalismo mientras, a algunos kilómetros de aquí, hay órdenes que se están dando que causan sufrimiento a todo un pueblo. Es una decisión personal y estoy absolutamente convencido" añadió.

Según Bild, Gisdol, ex entrenador de Hoffenheim (2013-2015), Hamburgo (2016-2018) y Colonia (2019-2021), ya habría regresado a Alemania, después de haber efectuado una primera escala en Estambul.

Gisdol llegó al banquillo del club de la capital rusa en octubre de 2021 para reemplazar a Ralf Rangnick tras su marcha al Manchester United, y tenía contrato hasta el 30 de junio de 2022.

El equipo ocupa actualmente la séptima posición del campeonato ruso.

SID-ryj/pi/dam/psr