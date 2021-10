Diputados franceses votan por unanimidad contra terapias de conversión sexual

Los diputados franceses aprobaron este martes por unanimidad una propuesta de ley que reafirma la prohibición de las "terapias de conversión" que buscan modificar la orientación sexual de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT).

Abordado en primer debate bajo un procedimiento acelerado, el texto propone castigar las pseudoterapias con dos años de prisión y multa de 30.000 euros (36.000 dólares), que aumentan a tres años de cárcel y 45.000 euros (54.000 dólares) de multa si la víctima es menor.

Esas "terapias" que buscan "curar" a los homosexuales son poco conocidas en Francia y difícilmente cuantificables.

En 2019, la diputada Laurence Vanceunebrock, del partido mayoritario LREM, y su colega de izquierda Bastien Lachaud, citaron un "centenar de casos recientes" y se alarmaron del "aumento de las denuncias".

Este proyecto de ley permitiría "salvar vidas", dijo la ministra interina de la Igualdad, Elisabeth Moreno.

"No hay nada que curar. Ser uno mismo no es un crimen, no se debe buscar cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas", sostuvo Moreno.

Los dos legisladores distinguieron tres categorías de las llamadas "terapias": las religiosas, con llamados a la abstinencia y exorcismos; las médicas, con tratamientos hormonales, hipnosis y electrochoque; y las sociales, como los matrimonios heterosexuales forzados.

La iniciativa aún debe ser votada en el Senado, que corre contra el tiempo porque el Parlamento francés cierra sus trabajos a fines de febrero por las elecciones presidenciales de abril de 2022.

"Dependerá de la actitud del Senado" que se pueda aprobar antes del receso, advirtió una fuente parlamentaria.

Para las asociaciones LGBT y de la sociedad civil, la movilización se intensifica. Los cantantes Eddy de Pretto y Hoshi, muy populares entre los jóvenes, exigieron a los diputados actuar sobre el tema.

En redes sociales, el apoyo se multiplica bajo el hashtag RienAGuerir (nada que curar), nombre de un colectivo de víctimas lanzado en 2020.

adc/jk/dth/jlo/mav/roc/mas/dl