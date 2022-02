Djokovic asegura haber sido bien recibido por otros tenistas en Dubái

El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, quien comenzará el lunes su temporada 2022 en el torneo de Dubái, un mes después de ser deportado de Australia por no estar vacunado contra el covid, afirmó este domingo que fue bien recibido por otros tenistas desde su llegada a Emiratos.

"Hasta ahora, la mayoría de los jugadores que he visto, no he visto muchos, pero la mayoría de los que he visto han sido positivos y acogedores. Obviamente, ha sido agradable. No puedo decir que ese fuera el caso en Australia. Fue un poco extraño. Pero aquí todo va bien hasta ahora", declaró el serbio, de 34 años, en una rueda de prensa, la víspera de su partido de primera ronda contra el italiano Lorenzo Musetti.

Djokovic, que ya se había pronunciado esta semana sobre su llegada a Dubái y luego a los medios serbios, volvió a señalar que lo ocurrido en Australia le había "decepcionado" y le había puesto "triste", pero que eso no había disminuido en nada su motivación para jugar.

"He vuelto a entrenar durante dos semanas y media, tres semanas. Lo estoy disfrutando. Me gusta el juego, solo me gusta golpear la pelota de tenis, así que no fue muy difícil para mí agarrar la raqueta" indicó Djokovic, que aspira a su sexto título en Dubái.

"Sabiendo que vendría a Dubái, tenía algo en lo que trabajar, tenía un objetivo. Así que ahora que estoy aquí, puedo decir que estoy preparado y entusiamado con la idea ded jugar de nuevo en el circuito", abundó.

El poseedor de 20 títulos de Grand Slam estará aún más motivado ya que es consciente de que su corona de número uno del mundo está en juego esta semana. Su perseguidor, el ruso Daniil Medvedev, podría arrebatárselo si gana el torneo de Acapulco, independientemente del resultado de Djokovic en Dubai.

"Se merece ser el número 1", aseguró. "Si sucede esta semana, seré el primero en felicitarlo", concluyó el serbio.

