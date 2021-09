Djokovic en octavos del Abierto con susto; Barty eliminada

En su búsqueda de un título histórico en el Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic remontó este sábado un set en contra ante el japonés Kei Nishikori para alcanzar los octavos de final mientras la número uno femenina, Ashleigh Barty, volvió a decepcionar en Nueva York.

La inesperada caída de Barty ante la estadounidense Shelby Rogers dio continuidad al volcánico viernes en el que se despidieron la vigente campeona, Naomi Osaka, y el griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado, ante dos promesas de 18 años: Leylah Fernandez y Carlos Alcaraz.

Djokovic, el favorito absoluto en la rama masculina, también dio el susto el sábado al perder el primer set ante Nishikori por 6-7 (7/4) pero luego se rehízo con parciales de 6-3, 6-3 y 6-2 en tres horas y 32 minutos de juego

"No empecé muy bien, estuve muy pasivo. Me costó encontrar el ritmo. Luego jugué más rápido y agresivo", explicó Djokovic. "En algún punto no estuve a mi mejor nivel pero mantener la concentración es lo que importa al final".

Djokovic se encuentra a cuatro partidos de alcanzar su 21º Grand Slam, superando a Roger Federer y Rafa Nadal, y completar un pleno de triunfos en torneos grandes en la temporada 2021, un logro inédito en la rama masculina desde Rod Laver en 1969.

"Estoy en una buena posición para hacerlo. Sigo en el torneo. Pero tengo que ir partido a partido", advirtió.

Con una apatía y desacierto fuera de lo común en el número uno, 'Nole' cedió el primer set a Nishikori, quien ocupa el número 56 de la ATP y a quien había derrotado en sus 16 últimos enfrentamientos.

A diferencia de los candidatos eliminados el viernes, 'Nole' no perdió la compostura y se recompuso rompiendo pronto el servicio de Nishikori en el segundo set.

Djokovic no pudo activar su versión más demoledora en todo el partido pero recuperó la solidez y se benefició de un cada vez más errático Nishikori.

En octavos, 'Nole' se enfrentará por primera vez al joven estadounidense Jenson Brooksby, de 20 años y número 99 del ranking, que superó en cinco sets al ruso Aslan Karatsev, 21º sembrado.

Con Osaka fuera de escena, y anunciando un "descanso" del tenis, el Abierto se quedó este sábado sin la primera sembrada, Ashleigh Barty, eliminada por la estadounidense Shelby Rogers, una jugadora sin títulos de WTA en su palmarés.

Número 43 del ranking mundial, Rogers batió a la campeona del pasado Wimbledon por 6-2, 1-6 y 7-6 (7-5) en dos horas y ocho minutos.

Su siguiente rival será la promesa británica Emma Raducanu, de 18 años, que arrasó en la tercera ronda a la española Sara Sorribes por 6-0 y 6-1.

A Barty, que venía de ganar su segundo título de Grand Slam en Wimbledon, se le volvió a atragantar la pista dura de Flushing Meadows, donde nunca ha logrado pasar de los octavos de final.

La australiana remontó el primer set en contra y llegó a dominar el último set por 5-2 sirviendo en dos ocasiones para ganar, pero acabó permitiendo que Rogers forzara un dramático 'tiebreak' en el que fue llevada en volandas por los aficionados neoyorquinos.

"Estoy tan emocionada de pasar a la siguiente ronda, no lo hubiera podido hacer sin vosotros. Este público está en el siguiente nivel este año, está en control del torneo", agradeció una exultante Rogers.

El tenis italiano colocó este sábado por primera vez a dos representantes en los octavos de final del US Open.

Matteo Berrettini, víctima de Djokovic en la final del pasado Wimbledon, fue el primero en sacar el boleto al vencer al bielorruso Ilya Ivashka por 6-7 (5/7), 6-2, 6-4, 2-6 y 6-3.

Su compatriota Jannik Sinner, de 20 años, también alcanzó la cuarta ronda derrotando al veterano francés Gael Monfils por 7-6 (7/1), 6-2, 4-6, 4-6 y 6-4.

En la categoría femenina, la canadiense Bianca Andreescu venció con claridad a la belga Greet Minnen por 6-1 y 6-2 y alcanzó por primera vez los octavos de un Grand Slam desde su sorprendente victoria en el US Open de 2019.

Tras un 2020 en blanco con diversas lesiones, Andreescu no ha podido levantar un trofeo esta temporada ni brillar en un Grand Slam pero en Flushing Meadows viene avanzando con solvencia tras los apuros del debut ante la suiza Viktorija Golubic.

Su rival en los octavos será la griega Maria Sakkari, que derrotó a la checa Petra Kvitova por 6-4 y 6-3.

