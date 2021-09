Djokovic se cita con Zverev en semifinales del Abierto; Raducanu deslumbra

En su cuenta atrás hacia un título histórico, el tenista serbio Novak Djokovic venció el miércoles a Matteo Berrettini y se citó en semifinales del Abierto de Estados Unidos con Alexander Zverev, en una jornada que también vio la deslumbrante clasificación de Emma Raducanu.

A sus 18 años, la británica Raducanu se convirtió en la semifinalista más joven del US Open que proviene de la fase previa, al derrotar en cuartos a la suiza Belinda Bencic, campeona olímpica de Tokio-2020.

La jornada en Flushing Meadows (Nueva York) abrió con la hazaña de Raducanu, número 150 del ranking mundial, y cerró con un nuevo triunfo de Djokovic sobre el italiano Berrettini, que no pudo vengar su derrota de la final del pasado Wimbledon.

El número uno mundial venció a Berrettini, sexto sembrado, por 5-7, 6-2, 6-2 y 6-3 en tres y 26 minutos de juego.

De conquistar el US Open, Djokovic conseguirá el primer pleno de trofeos de Grand Slam en una temporada en 52 años y superará en títulos de torneos grandes a Roger Federer y Rafa Nadal, con 21.

"No quiero pensar en eso", dijo Djokovic sobre el gran reto. "Sé que está ahí pero quiero ir paso a paso".

El choque del miércoles siguió un guión parecido al de la final de Wimbledon, en la que Djokovic batió a Berrettini después de ceder el primer set.

En el arranque los misiles de Berrettini, uno de los mejores jugadores al servicio del circuito, causaron estragos incluso en un tenista tan fiable al servicio como Djokovic.

Tras perder el primer set por tercer partido seguido, Djokovic acumuló tres quiebres de servicio seguidos que anticipaban el debilitamiento del cañón italiano.

A partir de ese momento cada vez que Berrettini trató de levantar cabeza, como con dos intentos de quiebre con 4-2 en el tercer set, Djokovic aplacó la rebelión.

"Yo no quiero perder el primer set aunque hacerlo en los últimos partidos fue de alguna forma una buena táctica", dijo 'Nole' con una sonrisa.

Berrettini "tiene uno de los mejores servicios en este juego. Le llaman 'El Martillo' por algo. Tiene probablemente, junto a (Juan Martín) del Potro, el saque y la derecha más dura que hay en tenis".

En la primera semifinal masculina, el alemán Zverev, número cuatro de la ATP, salvó un punto de set inicial para derrotar al sudafricano Lloyd Harris (número 46) por 7-6 (8/6), 6-3 y 6-4.

Zverev, que sigue persiguiendo su primer título de Grand Slam, será el siguiente en intentar apartar de la gloria a Djokovic, a quien venció en los Juegos de Tokio-2020 camino a conquistar el oro olímpico.

"Los Juegos son el mayor torneo del mundo", valoró el subcampeón del pasado US Open. "Las emociones fueron diferentes. Conseguir una medalla para Alemania fue muy especial para mí".

"Este año parece que nadie puede ganarle en un partido importante, en los Grand Slam. Siento que he sido el primer jugador en ganarle en un partido muy importante este año", dijo el alemán sobre Djokovic, a quien consideró "el mejor jugador del mundo".

"Está en una forma tremenda. Ha ganado mucho últimamente", concedió de su lado Djokovic sobre Zverev. "Conozco muy bien su juego. Cada partido es ajustado (...) Cuanto mayor es el desafío, más gloria lleva superarlo".

La otra semifinal masculina la disputarán el ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado, y el canadiense Félix Auger-Aliassime, duodécimo.

En su turno, la joven Emma Raducanu se impuso a Belinda Bencic, duodécima de la WTA, por 6-3 y 6-4 en una hora y 21 minutos de juego en los que contó con el apoyo entregado del público.

La británica, que no ha cedido un set en sus siete partidos, enfrentará el jueves a la griega Maria Sakkari, 17ª sembrada, que sorpendió a la checa Karolina Pliskova, subcampeona del pasado Wimbledon, por 6-4 y 6-4.

La otra semifinal femenina la disputarán la joven canadiense Leylah Fernandez y la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Quien sea la ganadora de la final del sábado levantará por primera vez un torneo de Grand Slam.

Entre muchas marcas de precocidad, Raducanu es la semifinalista más joven del US Open desde Maria Sharapova en 2005, superando por dos meses a Leylah Fernandez.

"La verdad es que no tenía idea de ninguno de los récords", aseguró Raducanu. "No estoy aquí para perseguir ningún récord. Solo me ocupo de lo que puedo hacer en cada momento".

La joven, de madre china y padre rumano, disputa apenas su segundo torneo grande después de irrumpir en el pasado Wimbledon hasta alcanzar los octavos de final.

