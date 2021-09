Djokovic siente "decepción" pero también "alivio" tras derrota en el Abierto

El serbio Novak Djokovic reconoció que sintió una enorme "decepción" pero también "alivio" después de su derrota del domingo en la final del Abierto de Estados Unidos, que le impidió coronar el primer Grand Slam en un año calendario en medio siglo.

Lo primero que sentí fue "alivio. Me alegré de que hubiera terminado, porque la preparación para este torneo y todo lo que tuve que afrontar mental y emocionalmente durante las últimas dos semanas fue mucho", dijo Djokovic tras caer en la final ante el ruso Daniil Medvedev en tres sets.

El serbio había generado una gigantesca expectativa para esta final ya que, en caso de victoria, hubiera conquistado los cuatro torneos grandes en un año, el llamado Grand Slam.

El triunfo también hubiera impulsado a Djokovic por delante de Roger Federer y Rafa Nadal en la carrera por el mayor número de trofeos 'Majors'. Ahora los tres siguen empatados a 20.

"Me alegré de que por fin se acabara la carrera. Al mismo tiempo, sentí tristeza, decepción y también gratitud por el público y por ese momento especial que han creado para mí en la pista", afirmó.

Emocionado hasta las lágrimas, 'Nole' agradeció el enorme apoyo del público de Nueva York durante el juego con un sentido mensaje en la ceremonia de premiación.

"Me gustaría decir que aunque no he ganado el partido, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha", dijo Djokovic.

"Nunca me he sentido así en Nueva York. Me han emocionado y les veré pronto", dijo el serbio antes de levantar la bandeja del subcampeón con una sonrisa.

A sus 34 años, Djokovic disputaba el partido más importante de su carrera y uno de los de mayor trascendencia de la historia del tenis.

"Por supuesto, una parte de mí está muy triste. Es una pérdida difícil de digerir, teniendo en cuenta todo lo que estaba en juego", recordó.

"Estoy decepcionado con el juego general que he realizado hoy. Sé que podría y debería haberlo hecho mejor. Pero así es el deporte. Unas veces se gana y otras se pierde. Es una derrota dura, muy dura", reconoció.

"Pero cuando trazas una línea, hay que estar muy satisfecho con el año. Tres victorias, tres Grand Slams y una final", dijo el ganador en 2021 del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon.

Con 27 victorias seguidas en torneos grandes y solo una más para la meta, Djokovic fue incapaz de superar la presión y ansiedad frente a Medvedev, un poderoso rival hambriento por alcanzar su primer título de Grand Slam y con cinco horas menos de juego en sus piernas.

"Yo tenía más horas en la cancha que Daniil, eso es seguro. Pero también viví un periodo emocionalmente muy exigente para mí en los últimos cinco o seis meses", describió Djokovic.

"Los Grand Slams y los Juegos Olímpicos (donde cayó en semifinales) y jugar en casa, en Belgrado. Todo se ha juntado aquí y se han acumulado todas las emociones por las que he pasado", relató.

Medvedev "salió muy decidido a la cancha. Se notaba que estaba al máximo de sus capacidades en cada golpe. Tenía muy claro lo que tenía que hacer tácticamente. Lo ha ejecutado a la perfección", describió. "Por otro lado, yo estaba por debajo de mi nivel de juego. Mis piernas no estaban ahí. Lo he intentado. Hice lo que pude".

"Estuve por debajo del nivel en todo, para ser honesto. Fue uno de esos días en los que, por desgracia, no estaba destinado a ser (...) En cuanto a la energía, me sentí lento", lamentó el serbio, que recalcó que mantiene la ambición de seguir compitiendo.

"Sigo amando este deporte y me sigo sintiendo bien en la pista. Mientras haya motivación y capacidad, seguiré adelante", auguró. "Todavía quiero intentar ganar más Grand Slams, jugar para mi país. Esas son las cosas que más me motivan en este momento".

Los jugadores de mi generación "seguimos intentando iluminar el mundo del tenis todo lo posible", subrayó. "La nueva generación por supuesto va a tomar el relevo. Creo que el tenis está en buenas manos porque todos son buenos chicos y muy, muy buenos tenistas de alta calidad. Tienen algo que ofrecer dentro y fuera de la pista".

