Djokovic y Berrettini ganan para ampliar la ventaja de Europa en la Laver Cup

Novak Djokovic concluyó su noche perfecta con una segunda victoria consecutiva, en el dobles junto con el italiano Matteo Berrettini frente al estadounidense Jack Sock y al australiano Alex de Miñaur, para situar a Europa con ventaja 8-4 frente al resto del mundo en la Laver Cup, este sábado en Londres.

Ausente en el último US Open, Djokovic barrió justo antes a uno de los semifinalistas de este torneo, Frances Tiafoe, por 6-1 y 6-3.

Los cuatro puntos obtenidos por el serbio -el sábado las victorias valen dos, por uno el viernes y tres el domingo- dejan a Europa en una buena posición antes de la última jornada, cuando se disputarán cuatro partidos; tres individuales y un dobles. Todavía no se conocen los enfrentamientos.

Mero espectador el viernes de la emotiva despedida como profesional de Roger Federer, que perdió con Rafa Nadal en dobles, el tercer vértice del triángulo que ha dominado el tenis en los tres últimos lustros saltó con ganas al 02 Arena de Londres.

A Djokovic, que no competía desde hace dos meses al no participar en la gira estadounidense por no estar vacunado contra el covid-19, no se le notó la inactividad.

Sólido desde el fondo, en una pista cubierta pero muy lenta, arrasó a Tiafoe y a continuación formó una buena dupla con Berrettini para imponerse 7-5 y 6-2 ante De Miñaur y Sock.

Con Federer retirado y Nadal fuera del torneo por motivos personales, Djokovic cumple como líder de un equipo europeo que busca mantener la imbatitilidad en un torneo en el que ha ganado sus cuatro primeras ediciones.

