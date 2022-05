Doce personas murieron este año en Irak debido a la fiebre del Congo

Al menos 12 personas murieron este año en Irak por la fiebre del Congo, según un nuevo balance anunciado el martes por las autoridades, que intentan frenar la propagación de esta enfermedad viral transmitida por el ganado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la transmisión de esta fiebre hemorrágica al ser humano se produce "por picaduras de garrapatas o por contacto con sangre o tejidos de animales infectados, durante o inmediatamente después del sacrificio".

"El número total de casos de fiebre hemorrágica es de 55, de los cuales 12 fallecieron", indicó en conferencia de prensa el portavoz del ministerio de Sanidad, Seif al Badr.

Se registraron 29 casos, 6 de ellos mortales, en Dhi Qar, una provincia pobre y rural del sur del país donde se crían bueyes, ovejas, cabras e incluso búfalos, potenciales huéspedes intermedios de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC).

"No hemos alcanzado la etapa de la epidemia, pero las contaminaciones son más elevadas que el año anterior", indicó el martes a la AFP Badr. "Los procedimientos adoptados por las diferentes autoridades competentes no están a la altura, sobre todo en lo que se refiere al sacrificio no regulado", reconoció.

Las autoridades persiguen a los mataderos que no respetan los protocolos de higiene. Varias provincias prohibieron la entrada y salida de ganado de la zona y lanzaron campañas de desinfección entre los animales.

Según el ministerio de Sanidad iraquí, las personas más afectadas por la fiebre hemorrágica son los ganaderos y los empleados de los mataderos.

