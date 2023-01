Documental sobre Ucrania de Sean Penn se estrenará en el Festival de Berlín

El actor y director estadounidense Sean Penn presentará un documental que grabó en Kiev con la participación del presidente Volodimir Zelenski, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, anunciaron los organizadores este lunes.

La 73ª edición del festival, conocido como la Berlinale, tendrá lugar del 16 al 26 de febrero y centrará su atención en la guerra en Ucrania.

El festival coincidirá de hecho con el primer aniversario de la invasión rusa de la exrepública soviética, el 24 de febrero.

"Superpower", el documental de Sean Penn, será una de las propuestas sobre Ucrania más destacadas. Es "la crónica de un proyecto de película que la realidad obligó a transformar en algo menos controlable, pero más significativo", resaltó la organización de la Berlinale.

El codirector del festival, Carlo Chatrian, subrayó que la película fue grabada en "circunstancias muy difíciles". Codirigido con Aaron Kaufman, fue grabado para Vice Studios.

El dos veces ganador del Óscar se encontraba en Kiev para grabar un documental a finales de febrero de 2022 cuando empezó la invasión rusa.

El estadounidense, de 62 años, fue fotografiado mientras atendía una rueda de prensa del gobierno en Kiev y se le vio en una reunión con Zelenski en un video publicado en la cuenta de Instagram del presidente ucraniano.

El actor causó controversia en 2015 al liderar una polémica entrevista, junto a la actriz mexicano-estadounidense Kate del Castillo, con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encontraba fugitivo.

En 2018, se informó que Penn se encontraba en Turquía filmando un documental sobre el asesino del periodista saudita Jamal Khashoggi.

"Superpower" se estrenará en la sección especial del festival, que no participa en la competición.

Según Chatrian, el festival presentará varios documentales y largometrajes realizados por directores ucranianos, además de obras de cineastas iraníes disidentes, en una muestra de "solidaridad".

La Berlinale abrirá con "She Came to Me", una comedia romántica protagonizada por la estrella de "Juego de Tronos" Peter Dinklage y las ganadoras del Óscar Marisa Tomei y Anne Hathaway.

