¿Dónde ubicar el logro de Nadal en la historia del deporte?

Con 14 trofeos de Roland Garros y 22 Grand Slam (récord en hombres), Rafael Nadal sigue agrandando su leyenda en el tenis. Ningún otro tenista en la historia ha ganado tantas veces un 'grande'. Sólo la australiana Margaret Court había ganado 11 títulos en Australia en los años sesenta y setenta.

Por eso, ¿dónde ubicar el logro de Rafa en la historia del deporte?

Para poner en perspectiva lo realizado por el mallorquín, estos son algunos elementos para comparar su epopeya, tanto en su propia disciplina como en otros deportes, sin olvidar que Nadal es un superhéroe del deporte moderno, algo que sigue ratificando desde su debut en París con apenas 17 años.

El nadador estadounidense de 32 años es el deportista con más medallas de la historia en Juegos Olímpicos, con 28 metales en su poder, 23 de ellas de oro ganadas entre 2004 y 2016. Habiéndose retirado en Londres-2012, el 'Tiburón de Baltimore' volvió a saltar a las piscinas en 2016 para escapar del alcohol y la depresión. En natación, su duración en el alto rendimiento es única: primeros Juegos en Sídney-2000 con 15 años (sin medallas), seguido por cuatro Juegos monumentales: seis oros en Atenas-2004, ocho en Pekín-2008, cuatro en Londres-2012 y cinco más en Rio-2016. Impresionante.

El legendario pívot estadounidense conquistó once títulos de la NBA en trece años, entre 1957 y 1969 con los Boston Celtics. Los dos últimos años (1968, 1969) tuvieron el condimento extra de ser como jugador-entrenador. Considerado como uno de los mejores defensores de la historia del básquetbol de la liga estadounidense, Russel obtuvo cinco veces el título de mejor jugador (MVP) de la temporada de la NBA (lo que implicaría del mundo en ese entonces) y sus logros lo llevaron al Salón de la Fama en 1975.

La legendaria tenista australiana se adjudicó once títulos en tierra australiana entre 1960 y 1973. La exnúmero uno mundial mantiene el récord absoluto de Grand Slams conquistados: 24. La norteamericana Serena Williams la sigue de cerca con 23, aunque cada vez parece más difícil que pueda alcanzar a la australiana, ya que su última victoria en un 'grande' fue en Australia-2017 y desde entonces ha perdido cuatro finales, la última en el US Open-2019. La alemana Steffi Graf se quedó con 22, los mismos que suma ahora Nadal.

Si bien el dominio de Nadal en Roland Garros parece insuperable, otros dos jugadores, coetáneos del español, han ejercido tiranías parecidas en otros 'grandes'.

El serbio Novak Djokovic suma nueve títulos en Australia, pero en enero de este año no pudo luchar por una décima corona al ser deportado por las autoridades australianas por no estar vacunado contra el covid. No son tantos triunfos como Nadal en París, pero sí comparte una cosa con el español. No ha perdido ninguna de las 9 finales que ha disputado en Melbourne.

No es el caso de Roger Federer, que suma 8 títulos en Wimbledon, pero ha disputado la final de ese torneo en 12 ocasiones. Tres derrotas fueron contra Djokovic (2014, 2015 y la última en 2019) y la otra contra Nadal (2008).

Djokovic y Federer han ganado menos Grand Slam que Nadal (tienen 20 cada uno por los 22 de Nadal), pero han jugado más finales (31 los dos, por 30 el español).

Nadal comparte con su equipo favorito, del que es socio de honor, el número 14, por los títulos que ha ganado el tenista en Roland Garros y las Copas de Europa conseguidas por el Real Madrid. Si bien el equipo blanco ya tuvo una primera etapa de dominio europeo, con cinco primeros títulos del 1955 al 1960, una racha jamás igualada hasta el momento, se trataba del origen de la competición y cuando el fútbol no estaba tan profesionalizado e igualado como ahora. Desde que se creó el actual formato de Liga de Campeones (1992), solo un equipo ha logrado repetir título y no es otro que el Real Madrid, que ha dominado el torneo ganando cinco de las últimas ocho ediciones (2014, 2016-2018, 2022). Un dominio de la escena europea casi imposible de ver en deportes de equipo.

bur-mcd/iga