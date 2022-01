Dos técnicos ticos defienden llamado de Bryan Ruiz ante oleada de críticas de la afición

La convocatoria de Bryan Ruiz genera polémica y criterios divididos. (Jose Cordero)

El llamado de Bryan Ruiz a la selección nacional para el microciclo de trabajo de la próxima semana generó muchos comentarios y críticas de una parte de la afición y prensa, quienes están molestos con la decisión.

Un sector de los fiebres y del periodismo no se explica cómo el capitán de Alajuelense sigue siendo convocado a pesar de que ni siquiera es titular en su equipo y su nivel reciente no ha sido el mejor.

“¿Bajo qué criterio convocan en la Sele a Ruiz? ¿Con qué números? Si se trata de lo que hicieron en el pasado ahorita llaman a Chope, entonces”, opinó el fiebre Erick Segura en las redes sociales de la Fedefútbol.

Dos entrenadores nacionales, Marvin Solano y Róger Flores, este hasta excapitán de la Tricolor, afirman que el aporte de Bryan no solo se mide por lo mucho o poco que dé Ruiz en la cancha sino afuera.

“Creo que a alguna gente, la que enciende esta llama de la duda y la incertidumbre y de causar roncha se olvida de la historia y el legado de Bryan. Que fácil es decir, ya no sirve, bótelo y todo lo que nos dio hay que tirarlo a la basura porque no está al ritmo que quieren algunos”

“Bryan es un jugador que estuvo en las grandes ligas y esa experiencia todavía se puede aprovechar, el fútbol cambia mucho, es cierto, pero la técnica y la calidad no, el fútbol puede ir a mil por hora, pero si usted no define o no sabe cómo jugar, ¿Qué gana con eso?, a los líderes se les respeta”, dijo Flores.

Para Il Capitano, todos tienen derecho a criticar o dar su opinión, pero le llama la atención que en momentos que no lo convocaban algunos se quejaban y ahora que lo hacen también.

Solano cree que por más quejas, tiene muy claro que Bryan seguirá en la selección porque Luis Fernando Suárez ha sido claro que cuenta con él.

“Creo que es un jugador que aunque no muestra en este momento un buen nivel competitivo, uno se imagina lo que aporta a nivel de experiencia y el apoyo en el manejo de camerino a un grupo joven. Desde ese punto de vista es que el entrenador lo lleva y también tendrá participación en momentos claves.

“Es claro que la afición tiene derecho de criticar cuando se supone que se dice que a la selección llegan los que están mejor, cada quien puede verlo como quiera”

Marvin cree eso sí, que tener a Bryan convocado ayuda mucho para hablarle en concentraciones a los más jóvenes y hasta compartir experiencias en momentos difíciles como los que vive la Sele.

“Recordemos que Pinto llevó a Saborío a Brasil 2014 aún estando lesionado, pero aportaba muchas cosas al grupo, son cosas que han pasado y vale, eso se acostumbra cuando hay jugadores con ese nivel de liderazgo y experiencia que tal vez el aficionado no ve, un término en el fútbol dice que hay jugadores que juegan sin jugar”, opinó.

Finalizado el microciclo el viernes 21 de enero, Suárez dará la lista definitiva para las mejengas ante Panamá, México y Jamaica por la octogonal rumbo a Catar 2022, fecha triple en la que la Tricolor se jugará la vida rumbo a la Copa del Mundo.

En la convocatoria al microciclo solo entraron jugadores de torneo nacional, la MLS y algunos sin club como el caso del defensor Francisco Calvo. Por el incremento de los casos covid-19 en el país, los jugadores estarán concentrados de manera cerrada en el complejo de la Fedefútbol, sin poder salir.