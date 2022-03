Duplantis vuela por encima de los 6,19 m, nuevo récord mundial de pértiga

Tras varios intentos en las últimas semanas, el prodigio sueco Armand Duplantis, batió su propio récord mundial de salto con pértiga al superar el listón ubicado a 6,19 m, este lunes en Belgrado.

En un recinto casi vació, Duplantis no tuvo ningún problema en encontrar a su novia en las gradas, nada más superar el récord, pare festejarlo con un abrazo y un beso.

"Ya era hora, esta altura me ha provocado más problemas que ninguna otra en mi vida. Estoy orgulloso de haberla superado", declaró aliviado poco después a la AFP.

"Habitualmente no me entreno a saltar tan alto, pero hoy me sentía realmente con confianza. Creo que eso se vio en mi forma de saltar: la única cosa que tenía en la cabeza desde el inicio fue batir el récord. De no haberlo logrado, lo habría lamentado", añadió después en la conferencia de prensa.

Este superdotado de la disciplina, que tiene casi todos los récords desde los 11 años, no está acostumbrado a que se le resistan las alturas. A los 22 años, ya es campeón de Europa, campeón olímpico y viene de sumar su tercer récord del mundo del salto con garrocha, después de batirlo pro primera vez en febrero de 2020 en Torun (Polonia) con 6,18 m y mejorarlo a 6,19 m una semana después en Glasgow (Escocia), antes de que la pandemia del covid-19 paralizase el mundo y, por extensión, las competiciones deportivas.

El próximo fin de semana volverá a Belgrado para el Mundial en Pista Cubierta, en el que será el favorito indiscutible al título, uno de los pocos que le falta en su palmarés, junto al oro mundial al aire libre que tendrá la posibilidad de conquistar en julio próximo en Eugene (Oregón).

"Ahora atacaré los 6,20 m, mismo proceso en dos semanas", añadió seguro de sus fuerzas, pese a que en el campeonato mundial tendrá la amenaza del estadounidense Chris Nilsen, que el viernes superó en Rouen (Francia) los 6,05 m.

Sin límite, Duplantis parece capaz de mejorar su marca centímetro a centímetro, como ya hiciera en su época el gran mito de la disciplina, el ucraniano Sergei Bubka.

"Tengo la sensación de que puedo saltar aún mucho más alto, que todo esto no es más que el inicio. Creo que aún puedo probar muchas cosas diferentes, como superar los 6,20 m e ir más allá", explicó con confianza.

Este lunes, el atleta sueco batió su récord en un concurso en el que era el único participante de talla mundial.

Tras superar con facilidad el listón en 5,61 m, 5,85 m y 6 m, pasó a intentar los 6,19 m. que franqueó en su tercer intento, aunque la barra tembló, pero sin llegar a caer.

El moreno de ojos claros y pinta adolescente ya había intentado sin éxito este año superar los 6,19 m: primero en Karlsruhe (Alemania) y después en Berlín, Uppsala (Suecia) y Birmingham.

Verdadero prodigio del salto con garrocha, 'Mondo' creció en la ciudad de Lafayette, en Luisiana (Estados Unidos) , aunque compite por Suecia, el país de su madre, que le entrena junto a su padre.

A sus 22 años, Duplantis está muy por encima de todos sus rivales, como lo demuestra el hecho de que ha ganado 32 de los 33 concursos en los que ha participado desde comienzos de 2020.

En 2018, con solo 18 años, se proclamó campeón de Europa en Berlín y el verano pasado (boreal) conquistó el título olímpico en Tokio, con una marca de 6,02 m.

En esta reunión atlética de Belgrado, el campeón olímpico de los 100 m, el italiano Marcell Jacobs, fue descalificado en la final por una salida falsa después de haber marcado un crono de 6.56 en las series.

