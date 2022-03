Ecuador, una clasificación agridulce al Mundial de Catar-2022

La sombra de la derrota dejó un sabor agridulce en la selección de Ecuador, que cocinó a fuego lento su clasificación al Mundial de Catar 2022 y espera a la poderosa Argentina para lavar su imagen.

"La clasificación no se gana o se pierde en un partido. La clasificación se consigue en 18 partidos. Es muy meritorio lo que ha conseguido Ecuador", dijo a la AFP Aurelio Dávila, analista deportivo y estadístico del grupo El Comercio.

Agregó que en su historia la tricolor nunca ha ganado el partido en el que ha sellado pasaporte al Mundial. En 2002 empató 1-1 con Uruguay, en 2006 también igualó 0-0 con los charrúas y en 2014 cayó 2-1 contra Chile y esta vez perdió 3-1 contra Paraguay.

Los seleccionados del DT argentino Gustavo Alfaro, quien por primera vez dirige un combinado nacional, también defienden su campaña.

"No clasificamos al Mundial porque Uruguay le ganó a Perú, clasificamos porque en 17 fechas hicimos 25 puntos. Le guste a quien le guste y digan lo que digan es así. Respeto a este grupo!", escribió en Twitter el arquero Hernán Galíndez.

Con el trámite cumplido pero con una pálida imagen ante la afición, la joven tricolor se alista para cerrar la calsificatoria sudamericana en casa el próximo martes ante Argentina de Messi.

"La imagen no fue la mejor. Hubiera sido mejor ganar o empatar (...) Futbolísticamente estaba mejor Ecuador pero no lo pudo demostrar en la cancha y la gente no festejó como se debía", señaló a la AFP Polo Carrera, exseleccionado y extimonel tricolor.

Carrera consideró que "la campaña global ha sido buena" aunque con algunos traspiés que deben corregirse de cara al duelo con Argentina y al Mundial.

"Esos puntos que sacó afuera le dio el colchón para poder clasificar antes", indicó a la AFP Carrera.

A la selección de Alfaro, que salvo Enner Valencia, Alexander Domínguez y Ángel Mena tiene jugadores jóvenes cuyo promedio de edad ronda los 23 años, le queda de tarea encontrar con urgencia un centro delantero.

Falta "un 9 de peso que juegue con la cabeza, los pies y la cédula. Falta ese 9 que arrase marcas, que abra espacios y marque goles", opinó Dávila.

Otro deber pendiente es el trabajo con los suplentes que no dieron la talla en el partido contra Paraguay, de acuerdo con Carrera.

"Me preocupa que el nivel futbolístico de los jugadores que están en reserva cuando ingresan a la cancha no es el mejor", estimó el exseleccionado.

Ecuador tendrá una nueva oportunidad para quitarse el mal sabor de la derrota cuando el martes próximo enfrente a la albiceleste en el puerto de Guayaquil (suroeste).

"Contra Argentina tiene que ser una fiesta y en una fiesta el dueño de casa debe bailar bien, tiene que ser un buen anfitrión, atender bien a sus invitados", expresó Dávila.

Añadió qie "Ecuador debe pensar más en procurar un buen espectáculo para que la gente pueda gozar la clasificación y el país entero festejar con un triunfo importante".

pld/ol