Ecuador vacuna contra el covid-19 a niños de cinco a once años

Ecuador, séptimo país latinoamericano con más muertos debido a la pandemia, empezó este lunes a vacunar contra el covid-19 a niños de entre cinco y once años en medio de un aumento de casos, que suman más de millón.

"Estamos en el proceso de vacunación para llegar a la inmunidad colectiva", dijo el vicepresidente ecuatoriano, Alfredo Borrero, al canal Teleamazonas durante el inicio de la campaña de inoculación en una escuela del sur de Quito.

Los niños de cinco años recibirán las dosis anticovid una vez que tengan completo el esquema de vacunación contra otras enfermedades, anticipó el Ministerio de Salud la semana pasada.

"No corríamos solo las personas adultas el riesgo sino (también) los niños. Me parece buena opción que nos hayan ayudado con las vacunas" contra el virus, dijo a la AFP Karina Chusde, madre de una niña de once años que estuvo entre las primeras inoculadas.

Los menores de entre cinco y once años representan un 13% de los 17,7 millones de habitantes de Ecuador, donde se han reportado cerca de 514.000 casos y de 33.000 muertos.

La nación es la séptima de América Latina con más fallecidos por la pandemia, detrás de Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile, según un conteo de la AFP basado en cifras oficiales.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, alertó el jueves que el país atraviesa un incremento de contagios en comparación con las semanas anteriores.

"Los niños de entre 6 y 11 años (11 meses y 29 días) recibirán la vacuna (china) Sinovac con dos dosis separadas por un intervalo de 28 días. De esta forma los niños podrán regresar a clases presenciales con mayor seguridad", indicó la cartera el lunes por Twitter.

Está previsto que la población de cinco años reciba la vacuna del dúo estadounidense-alemán Pfizer-BioNTech.

En Ecuador unos diez millones de personas han recibido el esquema completo de vacunación anticovid, mientras que casi 1,3 millones tienen la primera dosis.

