EEUU anuncia medidas para facilitar el acceso de los iraníes a internet

Estados Unidos anunció el viernes el levantamiento de ciertas restricciones comerciales a Irán para ampliar el acceso de los iraníes a los servicios de internet, que el gobierno de la República islámica ha limitado en medio de una fuerte represión a manifestantes.

Luego de la muerte de una joven detenida por la policía de la moral iraní, que desató una ola de protestas en el país, Teherán ha impuesto restricciones drásticas a internet, incluido el bloqueo del acceso a Instagram y WhatsApp.

"De cara a estas decisiones, ayudaremos para estar seguros de que el pueblo de Irán no quede aislado y en la oscuridad", prometió el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

"Este es un paso concreto para dar apoyo significativo a los iraníes que exigen el respeto de sus derechos básicos", agregó.

Irán se ha visto sacudido por las manifestaciones por la muerte la semana pasada de Mahsa Amini, quien falleció la semana pasada tras ser arrestada por llevar el velo islámico de manera "inapropiada". Esta mujer kurda de 22 años pasó tres días en coma tras ser detenida por la policía de la moral.

La medida de la administración de Joe Biden "ampliará la gama de servicios de internet disponibles para los iraníes. Con estos cambios, estamos ayudando al pueblo de Irán a estar mejor equipado para contrarrestar los esfuerzos del gobierno para monitorearlos y censurarlos", señaló el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, en un comunicado.

La modificación de la licencia de exportación permitirá el acceso a software, incluidas herramientas antivirus y de malware, así como servicios de computación en la nube y videoconferencia que permitan que el pueblo iraní acceder a "información basada en hechos", según el Tesoro.

Blinken dijo que estos pasos "avanzan en nuestros esfuerzos y compromisos para garantizar que el pueblo iraní pueda acceder libremente a la información en línea" y "ayudan a contrarrestar los esfuerzos del gobierno iraní para vigilar y censurar a sus ciudadanos".

No obstante, funcionarios estadounidenses reconocieron a periodistas que la decisión no tiene un impacto inmediato por cuanto "no elimina cada herramienta de represión en las comunicaciones".

"Con el tiempo le dará a los iraníes más elementos para abordar los esfuerzos de represión del gobierno iraní", dijo un alto responsable del Departamento de Estado en conferencia telefónica.

El multimillonario Elon Musk dijo recientemente que le pediría al Tesoro que permitiera una licencia de exportación para autorizar a su empresa de internet satelital Starlink a brindar servicios a Irán.

Un alto funcionario del Tesoro dijo a periodistas que la medida del viernes se enfoca en el software en lugar del hardware, pero alentó a Starlink y a otros a presentar su solicitud.

Esta semana, congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos enviaron una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, pidiéndole aliviar las restricciones sobre los servicios de internet a Irán, "aclarar las reglas sobre la prestación de servicios al pueblo iraní" y "acelerar cualquier solicitud de licencia relacionada de las empresas (...) incluso de Starlink".

Al menos 17 personas han muerto desde que comenzaron las protestas en Irán, según un informe de los medios estatales.

