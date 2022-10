EEUU autoriza salida de diplomáticos de capital de Nigeria ante riesgo de ataques

Estados Unidos autorizó el martes la salida de sus diplomáticos de Abuja, capital de Nigeria, intensificando las precauciones ante un creciente riesgo de ataques.

El Departamento de Estado dijo en un comunicado que estaba permitiendo, pero no exigiendo, que personal estadounidense que no sea de emergencia y sus familias abandonen Abuja "debido al mayor riesgo de ataques terroristas".

Si bien no ordenó una evacuación y los consejos generales de viaje para los estadounidenses no cambiaron, el Departamento de Estado aconsejó a los ciudadanos que reconsideraran los viajes no esenciales a Nigeria debido a las preocupaciones sobre el crimen y los disturbios.

La medida se produce después de que la embajada instara el domingo a los estadounidenses a limitar sus movimientos debido a un "riesgo elevado de ataques terroristas en Nigeria, específicamente en Abuja", una advertencia repetida por Reino Unido, Canadá y Australia.

Estados Unidos no dio detalles de la amenaza.

Abuja, una capital previamente planificada de seis millones de personas construida en la década de 1980, ha sido históricamente vista como segura. Sin embargo, en los últimos meses los insurgentes vinculados al grupo Estado Islámico se han adjudicado varios ataques en las áreas circundantes.

La agencia de seguridad interna de Nigeria instó a los residentes a mantener la calma y tomar las "precauciones necesarias", mientras que la policía ordenó un ejercicio antiterrorista en Abuja.

sct/mlm/db/atm