EEUU descarta reactivación de acuerdo con Irán "en un futuro cercano"

Estados Unidos descartó el jueves una reactivación inminente del acuerdo nuclear con Irán, al emitir una evaluación pesimista de las conversaciones sobre el pacto de 2015, conocido como JCPOA, estancadas durante mucho tiempo.

El histórico acuerdo JCPOA ha estado moribundo desde que Estados Unidos se retiró en 2018, bajo el mandato del entonces presidente Donald Trump, e Irán luego dio marcha atrás a algunos de sus propios compromisos.

Conversaciones intermitentes han estado en marcha desde 2021 para revivir el acuerdo, que otorgó a Irán un alivio de sanciones a cambio de restricciones en su programa nuclear.

"No es que no queramos que se vuelva a implementar el JCPOA, por supuesto que lo queremos. Simplemente no estamos en una posición en la que (...) ese sea un resultado probable en un futuro cercano", dijo el jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"En lo que estamos enfocados es en responsabilizar al régimen (de Irán) por lo que le están haciendo a esos inocentes manifestantes políticos", apuntó.

Protestas y disturbios se han sucedido en la República Islámica desde que Mahsa Amini, de 22 años, murió el 16 de septiembre después de ser arrestada por la policía de la moral en Teherán por presuntamente violar el estricto código de vestimenta para las mujeres.

La Unión Europea presentó en agosto un borrador final de un texto modificado para el acuerdo nuclear, pero sigue habiendo puntos clave de conflicto entre Teherán y Washington y el organismo de control nuclear de la ONU.

Kirby aseguró que el presidente Joe Biden está "comprometido a no permitir que Irán logre dotarse de armas nucleares"

Biden "todavía cree que avanzar de forma diplomática es la mejor manera de lograr eso", dijo.

Pero señaló que "en este momento, los iraníes han regresado con demandas irrazonables, muchas de las cuales no tienen nada que ver con el acuerdo en sí".

Por el contrario, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, dijo a principios de este mes que el acuerdo aún podría reactivarse y que se estaba trabajando en ello.

