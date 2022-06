EEUU dice que brinda a América Latina algo que China y Rusia no pueden ofrecer

Estados Unidos tiene la capacidad de "galvanizar" a los países de América Latina y el Caribe sobre desafíos como el cambio climático, al contrario de China o Rusia, afirmó este martes el principal asesor del presidente Joe Biden para la región.

"No estamos pidiendo a otros países que elijan entre Estados Unidos y China", de hecho nosotros comerciamos con Pekín y "alternamos entre competencia y colaboración", afirmó Juan González durante una conversación con el Georgetown Americas Institute sobre la Cumbre de las Américas celebrada recientemente en Los Ángeles.

Pero hay diferencias notorias, añadió el consejero, que acusa a Pekín de buscar la expansión militar en otras partes del mundo, de falta de transparencia en las inversiones, de presión política -por ejemplo vendiendo vacunas en vez de donarlas como hizo Estados Unidos-, y de no conceder importancia a los valores democráticos.

Para Estados Unidos es un tema de "autodeterminación democrática", es decir que "los países pueden elegir qué ruta van a tomar", insistió.

"No podemos mover el dedo para decir 'bueno, no puedes ir con Huawei, pero no hay otros competidores que se ofrezcan a construir tu infraestructura 5G'", que según Washington representa un riesgo de seguridad, afirmó.

"Tenemos que plantear una agenda positiva para dar respuesta a las necesidades de la región", dijo González.

Según él, durante las reuniones de la Cumbre de las Américas no se mencionó a China.

"¿Por qué? Porque creo que al menos desde nuestro lado, de lo que estamos hablando es de lo que Estados Unidos está poniendo sobre la mesa y (...) es algo que China y Rusia no pueden ofrecer, que es poder galvanizar la acción del Hemisferio sobre desafíos cruciales como el cambio climático, la pandemia y otros problemas que enfrentamos todos".

Washington también propone, añadió, reformar los bancos multilaterales de desarrollo "para que respondan a las necesidades de los países de ingresos medios y altos".

Esto es diferente, dice, a "importar proteína y combustible de América Latina y el Caribe, que es lo que caracteriza al comercio chino".

China, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es el primer o segundo socio comercial de muchos países de América Latina y el Caribe.

Empresas chinas invirtieron más de 130.000 millones de dólares en Latinoamérica en las últimas dos décadas, según las autoridades estadounidenses.

erl/rsr