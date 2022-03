EEUU dice que carece de pruebas de presencia de tropas bielorrusas en Ucrania

Estados Unidos no tiene pruebas de que Bielorrusia, fiel aliado de Rusia, haya desplegado tropas en Ucrania, informó el viernes el Pentágono.

"No hemos visto ninguna indicación de que tropas o fuerzas bielorrusas hayan entrado en Ucrania", dijo el portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, John Kirby.

"No estamos siguiendo ninguna participación inminente de las fuerzas bielorrusas", destacó Kirby. "Eso no quiere decir que no pueda ocurrir o que no vaya a ocurrir", acotó.

El portavoz del Pentágono indicó que Estados Unidos había tomado nota de las palabras del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de que las fuerzas de su país "acudirían a la defensa de la retaguardia de las fuerzas rusas en caso de ser atacadas".

"Es la primera vez que dice algo sobre que Bielorrusia quizás se involucre", sostuvo Kirby, aunque precisando que no hay "ninguna indicación en este momento de que lo hayan hecho o de que esté en perspectiva".

Un alto funcionario estadounidense de defensa dijo el viernes más temprano que las fuerzas rusas han lanzado más de 80 misiles hacia Ucrania desde Bielorrusia.

Se calcula que Rusia ha lanzado 800 misiles hacia Ucrania.

Más de la mitad de estos proyectiles fueron lanzados desde terreno ucraniano algo menos de la mitad desde Rusia, puntualizó el funcionario.

