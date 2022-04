EEUU dice que se niega a "hacer como si nada" tras invitación de Putin a cumbre del G20

Estados Unidos dijo este viernes que se niega a "hacer como si nada" hubiese pasado tras la invasión rusa a Ucrania, al comentar la invitación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la cumbre del G20 prevista para noviembre, en Indonesia.

"Estados Unidos sigue pensando que no se puede hacer como si nada respecto a la participación de Rusia en el seno de la comunidad internacional y de las instituciones internacionales", afirmó a la prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, que no explicó si Washington participará o no en la cumbre, a la que también fue invitada el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

