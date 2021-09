EEUU honra a los 3.000 muertos del 11-S en medio de llamados a la unidad del país

Estados Unidos honró este sábado la memoria de los casi 3.000 muertos de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en medio de llamados a favor de la unidad del país.

Este 20 aniversario tiene un significado especial pues está marcado por la salida precipitada de las tropas estadounidenses de Afganistán tras la vuelta al poder de los mismos talibanes a los que desalojaron hace casi 20 años por cobijar a los ideólogos de los atentados perpetrados por Al Qaida, y por la vuelta a la normalidad tras el paso devastador impacto del coronavirus.

En un país profundamente dividido políticamente tras el paso de Donald Trump (2018-2021) por la Casa Blanca, abundaron los llamados a la unidad.

En el memorial del 11-S en Nueva York, familiares sollozaron y leyeron con sus voces quebradas los nombres de los casi 3.000 muertos durante una ceremonia de cuatro horas.

"Te amamos y te extrañamos", dijeron muchos mientras sonaba música de violín en una ceremonia oficial a la que asistieron el presidente Joe Biden, exmandatario Barack Obama y otros dignatarios.

También tuvieron lugar pequeñas conmemoraciones en estaciones de bomberos de Nueva York y actos en el Pentágono y en Shanksville, donde el expresidente George W.Bush -bajo cuyo mandato tuvieron lugar los peores atentados en suelo estadounidense de la historia- lamentó la desunión del país.

"En las semanas y meses que siguieron a los atentados del 11 de septiembre, estaba orgulloso de dirigir a un pueblo impresionante, resistente y unido", dijo el expresidente en Shaksville, Pensilvania, donde se estrelló el último de los cuatro aviones comerciales que 19 terroristas, la mayoría saudíes, secuestraron y lanzaron contra los principales símbolos del poder estadounidense.

"Si hablamos de la unidad de América, estos días parecen lejanos", lamentó.

En el mismo sentido la vicepresidenta Kamala Harris se refirió a la polarización política y abogó por la "unidad" y el refuerzo de "nuestros lazos comunes".

La víspera, Biden también había apelado a la unidad en un mensaje grabado.

"¿Vamos a demostrar en los próximos cuatro, cinco, seis, diez años, que las democracias pueden funcionar o no?", preguntó el mandatario este sábado en Shanksville, antes de participar también en el acto que tuvo lugar en el Pentágono al final de la jornada.

En cambio, Trump, que durante su mandato decidió poner fin a la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán, aprovechó para arremeter contra la administración Biden, a la que tildó de "inepta" e "incompetente" por la "horrible" forma en que salió de ese país.

"Es un momento triste por la forma en que nuestra guerra contra aquellos que hicieron tanto daño a nuestro país terminó", y que se saldó con la muerte de 13 militares estadounidenses en un atentado durante la frenética evacuación en el aeropuerto de Kabul, el 26 de agosto, criticó el exmandatario.

Las ceremonias en la Zona Cero de Nueva York se iniciaron con un minuto de silencio a las 08H46 (12H46 GMT), la hora en que el primero de los cuatro aviones secuestrados impactó el World Trade Center.

Después, los familiares dieron paso al recuerdo de cada una de las 2.975 víctimas de 90 nacionalidades de los atentados perpetrados contra las Torres Gemelas, el Pentágono cerca de Washington, y el avión que estrelló en un campo de Pensilvania.

"Creo que este 20 aniversario ha supuesto un hito en muchos sentidos", dijo a la AFP Joanne Pocher-Dzma, cuyo hermano John, falleció en una de las torres.

"Lo que ha cambiado para mi es que cada año que pasa es más importante recordar, y mis hijos, que nunca conocieron a mi hermano, necesitan y tienen que venir y recordar este hecho, lo que significó para todos nosotros y qué tipo de persona era".

La lectura de los nombres de las víctimas y los mensajes de los familiares -algunos en español- siguió durante la mañana en el memorial de Nueva York, solo interrumpida por actuaciones musicales, entre ellas la de Bruce Springsteen, que cantó acompañado de su guitarra "I'll see you in my dreams" (Te veré en mis sueños).

Muchas son las personas que se han desplazado esta semana sobre todo a Nueva York, que amaneció bajo fuertes medidas de seguridad, para homenajear a las víctimas, de ellas 2.753 en las Torres Gemelas.

Arlene Sorano, de 68 años, tiene una amiga que perdió a su hijo. Ha decidido venir en este aniversario significativo para "honrar las almas que perecieron".

En la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba, se celebró una ceremonia religiosa con la presencia de familiares de las víctimas. "En esta instalación naval, más que en cualquier otro sitio del mundo, recordamos esto todos los días", dijo el comandante de la base, el capitán Samuel White.

En Guantánamo, Jalid Sheij Mohamed, considerado el cerebro de los ataques, y otras cuatro personas están siendo procesados en audiencias que llevan nueve años y que aún se encuentran en la fase previa al juicio, poniendo a prueba la paciencia de miles de personas que perdieron a sus seres queridos.

