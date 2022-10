EEUU pide a migrantes venezolanos que no crucen la frontera

Los migrantes venezolanos irregulares deben quedarse donde están y evitar cruzar la frontera de México con Estados Unidos para poder optar al nuevo programa que permite entrar legalmente por avión a 24.000 personas de esta nacionalidad, dijo este jueves un alto cargo estadounidense.

El gobierno del presidente Joe Biden anunció el miércoles que acepta la entrada de hasta 24.000 migrantes venezolanos por avión, pero expulsará a aquellos que entren ilegalmente por la frontera con México, como parte de un acuerdo con este país latinoamericano.

Para entrar legalmente, el migrante necesita, entre otras cosas, a un patrocinador en Estados Unidos que le brinde respaldo financiero.

No podrán optar a esta vía legal quienes hayan sido expulsados de Estados Unidos, ingresado de forma irregular a México o Panamá después de la fecha del anuncio o cruzado sin autorización por zonas entre los puertos de entrada.

"A los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles para este proceso legal que tiene muchos beneficios", dijo en rueda de prensa telefónica Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"Queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso, o que están en el camino hoy en día, que no sigan para el norte porque no van a poder entrar en la frontera con Estados Unidos", insistió, y precisó que la nueva política incluye un permiso de trabajo en territorio estadounidense.

Y si están en México no tienen necesidad de ir a la frontera, que "es una zona muy peligrosa", porque pueden acceder al nuevo proceso desde cualquier lugar del interior del país.

Más de 180.000 migrantes irregulares venezolanos fueron detenidos en el año fiscal (del 1 de octubre al 30 de septiembre) que acaba de terminar, lo que equivale a casi el 11% de todas las detenciones de este tipo en la frontera.

erl/ag