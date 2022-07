EEUU vive agridulce relevo 4x100 en Eugene; Pichardo logra primer oro mundial

Estados Unidos logró una espectacular victoria este sábado en el relevo 4x100 femenino de Eugene-2022 pero fue batido por Canadá en el masculino mientras el portugués Pedro Pichardo, nacido en Cuba, conquistó su primer título mundial en triple salto.

En otras finales de la novena y penúltima jornada del Mundial, la etíope Gudaf Tsegay y el keniano Emmanuel Korir ganaron sus primeros oros mundiales en 5.000 y 800 metros y la estelar Allyson Felix salió del retiro para competir con Estados Unidos en el relevo 4x400.

Los aficionados estadounidenses del Hayward Field de Eugene (Oregón) estaban expectantes por festejar otra victoria de sus velocistas en este Mundial, en este caso en los relevos 4x100.

El cuarteto femenino dio una primera alegría batiendo al espectacular combinado que presentó Jamaica, con las flamantes campeonas de los 100 y 200 metros individuales del Mundial, Shelly-Ann Fraser-Pryce y Shericka Jackson, más la campeona olímpica Elaine Thompson-Herah.

Sin intimidarse por las legendarias velocistas que tenían delante, las estadounidenses Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini y Twanisha Terry se llevaron el triunfo con un tiempo de 41.14 segundos.

Jamaica (41.18) fue segunda, Alemania tercera (42.03) y España quinta con récord nacional (42.58).

Estados Unidos, sin embargo, encalló en la final masculina al caer ante el cuarteto de Canadá, liderado por Andre de Grasse, campeón olímpico de los 200 metros.

Canadá se impuso con un tiempo de 37.48 segundos a Estados Unidos (37.55), que presentó otra escuadra de gala con Noah Lyles, flamante doble campeón mundial de los 200 metros, y Christian Coleman, monarca de los 100 metros en el Mundial de Doha-2019.

Tras una primera etapa fulgurante de Coleman, un flojo primer relevo a Lyles dejó a los estadounidenses en apuros. Otro mal cambio de testigo de Elijah Hall a Marvin Bracy fue aprovechado por el canadiense De Grasse para acelerar hasta el oro.

Estados Unidos no pudo contar con el reciente campeón de los 100 metros, Fred Kerley, quien se retiró por calambres de la semifinal de los 200m.

Una de las grandes exhibiciones del sábado estuvo a cargo de Pedro Pichardo, nacido en Cuba pero competidor por Portugal desde 2019.

Pichardo, campeón olímpico en los Juegos de Tokio-2020, sentenció la final de triple salto con un primer salto de 17,95 metros.

Tras observar la marca, la mejor del mundo en esta temporada, Pichardo dirigió un gesto a la grada confirmándoles que la competencia estaba liquidada.

La plata fue para Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso) y el bronce para Yaming Zhu (China).

Lázaro Martínez, una de las últimas esperanzas de medalla de Cuba, fue nulo en sus tres intentos.

Pichardo, nacionalizado portugués en 2017 y autorizado a competir en grandes eventos por el país europeo dos años más tarde, consiguió cuando competía con Cuba dos medallas de plata mundiales, en Moscú-2013 y Pekín-2015.

En otras finales, la etíope Gudaf Tsegay y el keniano Emmanuel Korir conquistaron sus primeros títulos de un Campeonato del Mundo en Eugene, donde la estrella neerlandesa Sifan Hassan se despidió sin pisar el podio.

Tsegay, quien el lunes logró la plata en los 1.500 metros, se adjudicó su primer oro mundial en los 5.000 con un tiempo de 14 minutos y 46.29 segundos.

La estrella neerlandesa Sifan Hassan, en cambio, fue sexta con 14:48.12 y se despide de Eugene sin colocar su nombre en el palmarés.

Hassan es una de las grandes figuras del atletismo mundial gracias a sus colosales actuaciones en Doha-2019, donde logró un doblete de oros en 1.500 y 10.000 metros, y Tokio-2020, con otros dos títulos en 5.000 y 10.000m.

En Eugene, la neerlandesa fue cuarta una semana atrás en los 10.000 metros y este sábado hizo un intento de ataque en la última curva de los 5.000 pero se quedó sin energía para resistir la posterior embestida de sus rivales.

En los 800 metros masculinos, el keniano Emmanuel Korir logró su primer oro mundial con un tiempo de 1 minuto y 43.71.

Allyson Felix, una de las grandes figuras del atletismo estadounidense, aplazó su retirada para participar el sábado en las series del relevo femenino 4x400 metros, contribuyendo a que su equipo avanzara a la final del domingo.

Felix, que conquistó un bronce en los relevos mixtos 4x400 metros en la jornada inaugural de Eugene, tendrá así la oportunidad de sumar su medalla 20 en los Mundiales de atletismo.

En principio, Felix, de 36 años, había colgado las zapatillas con esa medalla de bronce pero, de forma sorprendente, volvió a ser convocada para el equipo de 4x400 femeninos.

Con Felix, la atleta olímpica más laureada de la historia con 11 medallas (siete de oro), Estados Unidos se impuso en su serie con un tiempo de 3 minutos y 23.38 segundos.

"Me llamaron y me preguntaron si estaba dispuesta a participar, me subí al avión y aquí estoy", explicó Felix.

El equipo español, en cambio, fue eliminado al concluir en el séptimo y último lugar de su serie con 3:32.87.

