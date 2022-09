El alemán Alexander Zverev será baja en la Copa Davis por "dolores extremos"

El alemán Alexander Zverev renunció este lunes a disputar la fase de grupos de la Copa Davis en Hamburgo, debido a los "dolores extremos" que sufre el tenista, que no ha vuelto a jugar desde su lesión en semifinales de Roland Garros.

"He hecho esfuerzos probablemente de más y ahora tengo dolores extremos", explicó Alexander Zverev, que precisa que ahora incluso andar es doloroso para él.

"Tengo que ser prudente, si no puede ser peligroso en el futuro", añadió el ex N.2 mundial, que cayó a la 5ª posición del ranking ATP publicado este lunes después del US Open, en el que no pudo competir.

En semifinales de Roland Garros el pasado 3 de junio, el jugador de 25 años tuvo que abandonar antes del juego decisivo del segundo set contra Rafael Nadal, mientras los dos jugadores libraban una batalla épica de más de tres horas de juego.

Al apoyar un pie, su tobillo derecho se torció completamente y el jugador abandonó la pista Philippe Chatrier en silla de ruedas, volviendo minutos más tarde apoyado en muletas y entre lágrimas para oficializar su abandono (7-6 (10/8), 6-6).

Las pruebas médicas realizadas algunos días más tarde mostraron un desgarro de tres ligamentos externos del tobillo derecho, una lesión que requirió el paso por quirófano y un periodo de rehabilitación.

Dos meses después de su operación, el campeón olímpico de Tokio-2020 en categoría individual, pudo volver a jugar al tenis a inicios de agosto, y tenía como objetivo llegar a la fase de grupos de la Copa Davis, que se jugará en Hamburgo, su ciudad natal.

Finalmente estará en el banquillo para apoyar a sus compañeros contra Francia el miércoles, Bélgica el viernes y Austria el domingo.

tba/dam/pm