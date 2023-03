El argentino Cerúndolo tropieza de nuevo con Auger-Aliassime en Indian Wells

El argentino Francisco Cerúndolo cayó este lunes en la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells frente al canadiense Felix Auger-Aliassime, su mismo verdugo del pasado Abierto de Australia de enero.

Cerúndolo, número 32 de la ATP, resistió hasta cinco pelotas de partido de Auger-Aliassime (10) pero acabó sucumbiendo por 7-5 y 6-4 en dos horas y 10 minutos de juego en la pista 3 de Indian Wells (California).

"Fue un partidazo. Yo también jugué bien, tengo bronca por perder, pero fue un partidazo", dijo a la AFP Cerúndolo tras el juego. "En este torneo me volví a sentir bien después de una gira suramericana bastante mala".

Ambos rivales se conocían bien después de que, apenas dos meses atrás, Auger-Aliassime eliminara a Cerúndolo en la tercera ronda del Abierto de Australia.

"Me sentí más cómodo en este partido que en el otro, me adapté mejor a las condiciones. Se decidió por detalles que marcaron la diferencia", señaló el tenista de Buenos Aires.

El reencuentro en Indian Wells tuvo un inicio accidentado, cuando Auger-Aliassime necesitó de un tiempo muerto médico para ser atendido de un golpe que se propinó en la barbilla.

En ese momento el canadiense había roto el servicio de Cerúndolo a la primera y se encontraba 2-0 arriba del primer set.

A la vuelta a la pista, Auger-Aliassime tardó en recuperar la compostura y encajó tres juegos seguidos con los que el argentino se colocó en cabeza del set.

El canadiense, sin embargo, impuso su alto nivel en el primer servicio (87% de efectividad) para asentarse de nuevo en la pista y hacerse con el primer set tras quebrar a Cerúndolo en el undécimo juego.

El argentino, que vivió su mejor momento de su carrera hace un año en esta gira estadounidense, se resintió del golpe y llegó a verse 2-5 abajo en el segundo set, antes de comenzar su reacción salvando dos pelotas de partido en la devolución en el octavo juego.

El tenista de Buenos Aires se acercó 4-5 y echó el resto en un trepidante último juego en el que llegó a salvar otras tres pelotas de partido y tuvo dos para empatar.

"Sabía que iba a tener una oportunidad y que la tenía que aprovechar. Creo que no la jugué mal, estuve cerca de ponerme 5-5 y empezar otro partido", lamentó.

Cerúndolo afronta ahora con optimismo el Abierto de Miami, donde el año pasado fue la gran revelación al llegar hasta las semifinales de este Masters 1000.

"Me trae muy buenos recuerdos, me metí en el top-100 casi en el top-50. Miami es un torneo que me gusta mucho, por la ciudad y las condiciones", avanzó.

Auger-Aliassime, que dio un paso más hacia su ansiada primera final de Masters 1000, enfrentará en sus primeros octavos de Indian Wells al estadounidense Tommy Paul, que sorprendió al polaco Hubert Hurkacz, noveno sembrado.

