El Atlético busca alcanzar a un sorprendente Brujas en Champions

El Atlético de Madrid viaja el martes a Brujas en busca de tres puntos que le permitan alcanzar al equipo belga en la punta del grupo B, mientras mira de reojo a Oporto.

El equipo rojiblanco apunta en la tercera posición de la llave, empatado a puntos con el segundo, el Bayer Leverkusen, que se mide en Oporto, a un equipo luso necesitado de puntos tras dos derrotas consecutivas en Champions.

Alemanes y españoles se encuentran a tres puntos de los belgas, sorprendentes líderes de la llave, tras sus victorias sobre el Bayer Leverkusen en la primera jornada (1-0) y su goleada en el campo del Oporto 4-0.

Una victoria de los rojiblancos en el Jan Breydelstadion de Brujas permitiría a los rojiblancos alcanzar a su rival en la punta de la clasificación, antes de recibirlos la próxima semana en Madrid.

El Atlético llega animado al encuentro tras su victoria del sábado contra el Sevilla en el campeonato español y el buen juego desplegado.

"Lo del otro día (contra el Sevilla) nos dio mucha confianza y hay que sentirse identificado con lo que hacemos. Ojalá podamos hacer un gran partido mañana", dijo este lunes el capitán rojiblanco Jorge Resurrección 'Koke'.

Frente al Sevilla, el Atlético volvió a mostrar seguridad defensiva con la vuelta al eje de la defensa de José María Giménez y Stefan Savic, tras sus lesiones.

Ambos deberían estar de nuevo frente al Brujas, un equipo al que el Atlético de Madrid no ha ganado nunca en su casa con dos derrotas y un empate en los tres antecedentes anteriores.

Para tratar de lograr la primera victoria en Brujas, Álvaro Morata, autor del segundo tanto rojiblanco contra el Sevilla y héroe de la Roja en la pasada ventana internacional, debería llevar de inicio la responsabilidad ofensiva.

"Tienen un gran entrenador, con un buen estilo, muy dinámico y ofensivo, mucha presencia de jugadores en campo rival y eso genera que hayan ganado tres Ligas seguidas y que sigan compitiendo en Champions ganando al Leverkusen, hacerle cuatro goles al Oporto... Todo esto habla muy bien del Brujas", advirtió este lunes Simeone.

El Atlético se enfrentará a un equipo belga, que llega al encuentro tras golear 3-0 al Malinas en su campeonato nacional.

"Este partido es una nueva prueba para nosotros", dijo este lunes el técnico del Brujas, Carl Hoefkens, en rueda de prensa.

"Contra el Bayer Leverkusen y el Oporto, dimos grandes pasos. Ahora nos enfrentamos a jugadores que ya han demostrado mucho, pero ante todo debemos creer en nosotros mismos", añadió.

En la victoria sobre el Malinas volvió a marcar el joven español Ferran Jutglà, autor de un gol y un asistencia en el 4-0 encajado el Oporto en la última jornada europea.

El encuentro de Oporto "nos da muchísima confianza y nos sitúa bien, pero de nada sirve si en los próximos partidos no respondemos", advirtió este lunes Jutglà, añadiendo que "tenemos que seguir manteniendo ese nivel tan alto, si no no servirá de nada".

Jutglà debería volver a liderar el ataque belga el martes contra el Atlético de Madrid para tratar de conseguir tres puntos que mantenga al Brujas líder de grupo.

- Equipos probables:

Brujas: Mignolet - Odoi, Sylla, Mechele, Sobol - Vanaken, Nwadike - Nielsen - Sowah, Ferrán Jutglà, Olsen. Entrenador: Carl Hoefkens

Atlético de Madrid: Oblak - Molina, Savic, Giménez, Reinildo - Koke, Witsel, Saúl - Correa, Morata, Carrasco. Entrenador: Diego Simeone (ARG)

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

