El australiano Jay Vine repite victoria en la Vuelta, Evenepoel sigue líder

Dos días después de lograr su primera victoria profesional en el alto del Pico Jano, el australiano Jay Vine (Alpecin) repitió victoria este sábado en la 7ª etapa de la Vuelta a España, en otra jornada con final en alto, en el Colláu Fancuaya (norte de España).

El belga Remco Evenepoel (Quick-Step) se mantuvo como líder de la prueba por tercera jornada consecutiva.

Miembro de una numerosa escapada, Vine cruzó la línea de meta con 43 segundos de ventaja sobre el español Marc Soler (UAE-Emirates) y el estonio Rein Taaramäe(Intermarché).

Vine (26 años), que ya sorprendió al pelotón cuando atacó a 10 km de la meta para imponerse el jueves en el Pico Jano, atacó esta vez a 6 km de la pancarta, sin que ninguno de sus compañeros de fuga pudiera seguirlo, ni siquiera corredores de la calidad de Mikel Landa (Bahrain) o Alexey Lutsenko (Astana).

Además de la victoria parcial, Vine encabeza la clasificación de la montaña y llevará el domingo el maillot a lunares azules.

"En el primer puerto, no estaba seguro si podríamos mantenernos en fuga. Parecía que nos estaban persiguiendo con intención. Decidí centrarme en puntuar en los primeros puertos (...), pero la etapa era mi objetivo principal", declaró el vencedor del día.

"Desde que ataqué, ha sido un esfuerzo de 25 minutos, parecido al que hice hace dos días. Decidí mantener la presión. Después de un minuto y medio, seguí hasta la siguiente curva, luego miré atrás y no había nadie. ¡Es increíble! Creo que tengo mucha más confianza después de esta primera victoria", añadió.

El grupo de favoritos, que tenía cuatro minutos de retraso con respecto a los escapados al pie del último puerto, llegó finalmente a un minuto del vencedor del día.

Evenepoel, llevado en el último ascenso por sus compañeros del Quick-Step, resistió los ataques de sus rivales para acabar la etapa en la 5ª plaza, dando tiempo al grupo de favoritos.

El joven belga de 22 años aventaja en 28 segundos al español Enric Mas (Movistar), una vez que el francés Rudy Molard (Groupama-FDJ) desapareció de los primeros puestos.

Tercero a 1:01 es el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), seguido por Carlos Rodríguez (1:47), Tao Geoghegan Hart (1:54) y Juan Ayuso (2:02).

"El objetivo era no perder tiempo, y si veía la oportunidad, ganarlo. Creo que he ganado tiempo sobre muchos corredores excepto los dos más importantes", se felicitó Evenepoel, que destacó el trabajo "soberbio" de su equipo.

"Estoy muy contento con cómo me he sentido hoy (sábado). Espero poder recuperarme muy bien, porque mañana necesitaré piernas renovadas de nuevo. He visto de otros años que (en Les Praeres) no había distancias muy grandes, pero por supuesto si explotas estás perdido en un puerto como ese", añadió.

"Intentaremos defender el maillot, y por qué no intentar la victoria de etapa. Sería muy bonito", concluyó.

El domingo se disputará otra etapa de montaña, con 171,4 km de recorrido entre Villaviciosa y Les Praeres, puerto de 1ª categoría al que los ciclistas tendrán que subir después de ascender otros cuatro puertos de montaña.

mcd/dam