El Barça aumenta su límite salarial de -144 millones a 656 millones de euros

El Barcelona pasó de un límite salarial negativo en marzo de 144,3 millones de euros (144,8 millones de dólares) a un saldo positivo de 656,4 millones (660,1 millones de dólares), según informó LaLiga este viernes.

La Liga de Fútbol Profesional hizo público los límites salariales con los que cuentan los equipos tras la última ventana de mercado, donde destaca el salto de Barcelona.

Los distintos pasos dados por el club azulgrana, las conocidas como palancas económicas, para generar ingresos como la venta de un 25% de los derechos televisivos ligueros o el 24,5% de Barça Studios, le han permitido volver a terreno positivo.

Con estas ventas el Barcelona ha podido afrontar sus fichajes, entre los que destaca la llegada del artillero polaco, Robert Lewandowski, junto al central francés Jules Koundé o el brasileño Raphinha.

"El Barça tiene que disminuir masa salarial", consideró, no obstante, el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, para el que "es muy difícil que pueda mantener ese límite la temporada que viene".

Los dirigentes del Barça "saben la situación, o más palancas, que es difícil, o reducir la masa salarial a en torno 400 millones, el gasto en plantilla, es muy difícil que lo mantengan el año que viene", añadió Tebas.

El presidente de LaLiga consideró que "el Barça no ha estado en riesgo de quiebra porque tiene un gran patrimonio".

El Barça no sólo tuvo que hacer ventas sino que también su presidente, Joan Laporta, junto a otro directivo, tuvieron que hacer un aval personal para poder inscribir al francés Jules Koundé sobre la bocina en LaLiga, tras su fichaje.

"Han hecho el máximo esfuerzo y lo han conseguido, yo hubiera preferido que hubieran reducido masa salarial, pero con el anuncio de los fichajes era muy difícil convencer a los jugadores de salir", consideró Tebas.

Actualizado varias veces a lo largo de cada temporada, el límite salarial es el monto que los clubes se pueden gastar en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo.

Este límite también incluye el gasto en filiales, cantera y otras secciones, y de superarlo pueden ser sancionados, aunque se contemplan casos específicos para sobrepasarlo.

El tope salarial se calcula en base a la diferencia entre los ingresos (publicidad, venta de jugadores, patrocinios, derechos de TV, etc.) y los costes estructurales (salarios no deportivos, costes de explotación, compra de jugadores, etc.).

El Real Madrid sigue liderando la tabla con un límite de 683,4 millones de euros (686,6 millones de dólares), menos de los 739 millones de euros (742 millones de dólares) que tenía en marzo pasado, tras el fin del mercado invernal.

El Atlético de Madrid es el tercer equipo con mayor margen con 341 millones de euros (342,7 millones de dólares).

