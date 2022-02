El belga Mousa Dembélé se retirará al final de temporada

El internacional belga Mousa Dembélé (82 partidos y 5 goles ocn su selección), que juega en el Cantón R&F de la liga china de fútbol, anunció este martes en su cuenta de Instagram que se retirará al final de la actual temporada.

"Me gustaría ante todo daros las gracias por los bonitos mensajes que he recibido", escribe.

"Tengo que aclarar las cosas: no he parado (mi carrera). Pero puedo deciros que me retiraré al final de la actual temporada", añade Mousa Dembélé, con contrato con el Cantón R&F desde enero de 2019.

El mediocampista belga, de 34 años, debutó profesionalmente en el Germinal Beerschot de su país. De allí pasó al fútbol holandés, antes de pasar a la Premier League inglesa, al Fulham y al Tottenham, donde pasó seis temporadas y media (2012-2019).

"Felicidades por tu increíble carrera, Mousa", escribió el Tottenham en Twitter.

Con Bélgica, Mousa Dembélé disputó dos Mundiales (2014 y 2018) y una Eurocopa (2016).

