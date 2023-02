El belga Thibau Nys gana el Mundial Sub-23 de ciclo-cross

El belga Thibau Nys se convirtió este sábado en campeón del mundo de ciclo-cross Sub-23, superando al neerlandés Tibor Del Grosso y a su compatriota Witse Meeussen, en Hoogerheide, en Países Bajos.

El anterior campeón del mundo, el belga Joran Wyseure, terminó cuarto.

Grandísimo favorito, Nys (20 años) gana el campeonato de esta categoría Sub-23, 25 años después de su padre Sven, apodado "el emperador del ciclo-cross".

También campeón del mundo juvenil (en 2020), el belga dominó la temporada ganando la clasificación de la Copa del Mundo Sub-23 tras haberse hecho con la tercera plaza del Campeonato de Bélgica en Elite.

Nys contraatacó al neerlandés Del Grosso, que hizo una mejor salida, y se hizo con el mando en solitario de la carrera, antes incluso del final de la primera de la siete vueltas al circuito, incrementando progresivamente una ventaja confortable (hasta 25 segundos), llegando con una diferencia favorable de 4 sobre el segundo en la meta.

"No he cometido ningún error. Fue la carrera perfecta, incluso si tenía la impresión de no avanzar en las rectas. Pero, en las partes técnicas, tenía excelentes sensaciones", analizó el joven corredor belga.

-- Clasificación:

1. Thibau Nys (BEL) las 7 vueltas/22,55 km en 50:42

2. Tibor Del Grosso (NED) a 4 segundos

3. Witse Meeussen (BEL) m.t.

4. Joran Wyseure (BEL) a 5.

5. Jente Michels (BEL) a 59.

bnl/gk/psr