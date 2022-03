El brasileño Roberto Carlos jugará un partido en el equipo de un pub inglés

El jugador brasileño y leyenda del Real Madrid Roberto Carlos, probará los terrenos ingleses el viernes, jugando para el equipo de un pub inglés.

El antiguo lateral izquierdo de 48 años, ya retirado, defenderá los colores del Bull in the Barne United, en la ciudad inglesa de Shrewsbury, al oeste de Inglaterra, después de que el equipo ganara la puja benéfica 'Dream Transfer' en eBay el pasado mes de enero.

Está previsto que Roberto Carlos juegue en un partido amistoso contra el Harlescott Rangers, también de la ciudad de Shrewsbury e inscrito en la liga amateur District Sunday League.

El brasileño, campeón del mundo en 2002, tuvo un breve paso por el Delhi Dynamos de India en 2015.

Cuando se anunció en enero que jugaría un partido para el Bull in the Barne , Roberto Carlos declaró en un comunicado: "Estoy emocionado por jugar para el Bull in the Barne en Shrewsbury, rindiendo homenaje a cuando casi firmé por el Birmingham City en los noventa, equipo muy cercano".

"He oído que el equipo ha perdido varios jugadores esta temporada así que espero que mi entrenamiento haya sido suficiente para ayudarles a ganar el partido y dar a los fans del Bull in the Barne lo que quieren ver", añadió.

El entrenador y portero del Bull in the Barne, Ed Speller, dijo: "Roberto Carlos es una de esas leyendas que inspiró que tantos jóvenes amen el fútbol".

"Me quedé completamente boquiabierto cuando descubrí que Bull in the Barne ganó el Dream Transfer y que jugaría junto a nosotros en Shrewsbury", añadió.

"Creo que se partirá de risa cuando venga y vea de qué estamos hechos, con algunas faltas directas con tensión y, esperamos, sin entradas arriesgadas".

El dinero recaudado por esta puja benéfica fue destinada a Football Beyond Borders, una asociación caritativa que ayuda a jóvenes en situación desfavorecida.

