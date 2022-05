"El buen patrón" y "El Reino" se imponen en los Premios Platino

La película española "El buen patrón" y la serie argentina "El Reino" consiguieron la noche del domingo en Madrid los galardones más codiciados de los Premios Platino, certamen que recompensa lo mejor del mundo audiovisual iberoamericano.

"El buen patrón", una comedia negra de Fernando León de Aranoa sobre un jefe inescrupuloso interpretado por Javier Bardem, consiguió cuatro estatuillas, incluida la otorgada a mejor película del año de España y América Latina.

"Es posible un cine artísticamente ambicioso, hecho no de espaldas al público, sino en complicidad con él (...) y que sepa emocionar", afirmó en la ceremonia en el recinto de congresos de la capital española, Ifema, León de Aranoa, que obtuvo los premios a mejor dirección y mejor guion.

Después de "Los lunes al sol" (2002) y "Loving Pablo" (2017), esta fue la tercera colaboración de Léon de Aranoa con Javier Bardem, quien fue recompensado en la gala con el trofeo a mejor interpretación masculina.

"El buen patrón" venía de llevarse seis Premios Goya en febrero, incluido a la mejor cinta del año.

También tuvo una buena noche "Madres paralelas", la última colaboración de Pedro Almodóvar con su musa Penélope Cruz, que se llevó tres premios: mejor interpretación femenina de reparto (Aitana Sánchez-Gijón), música original y dirección de arte.

Una tercera película que había llegado como favorita a la gala de premios, "Maixabel", de Icíar Bollaín, terminó con un solo galardón, el de mejor actuación femenina, que le fue otorgado a la española Blanca Portillo, por su interpretación de la viuda de una víctima de la banda separatista vasca ETA.

En los apartados dedicados a la pantalla chica de esta IX edición de los Premios Platino, la argentina "El Reino" se impuso como la mejor serie del año.

Los guionistas de esta teleserie sobre un candidato a vicepresidente que debe reemplazar a un aspirante a presidente asesinado durante la campaña, Claudia Piñeiro y Marcelo Piñeyro, fueron recompensados con el premio a mejor creación televisiva.

El galardón "se lo queremos dar al público, que no solo se entretuvo con 'El Reino', sino que salió a debatir los temas que toca: ¿Quién nos manda, por qué los partidos ultraconservadores se unen con las iglesias para restringir derechos, sobre todo de las mujeres y las disidencias?", dijo Claudia Piñeiro.

"El Reino", que tendrá una segunda temporada que está siendo grabada en estos momentos, consiguió un tercer premio, a mejor interpretación masculina en teleserie, que recayó en el argentino Joaquín Furriel.

Durante la gala, la reconocida actriz española Carmen Maura, de películas como "Mujeres al borde de un ataque de nervios", "¡Ay, Carmela!" o "La comunidad", fue reconocida con el Premio de Honor a su carrera.

"Quiero compartirlo con todos los actores y actrices con los que he trabajado en todos los países (de América Latina) que me han acogido, mimado, que me he sentido muy querida", dijo Maura, quien fue ovacionada por los asistentes.

Al igual que el año pasado, la ceremonia fue presencial, en una España que desde finales de marzo implementó una estrategia para tratar al covid-19 como una enfermedad endémica, comparable a la gripe, gracias a la amplia tasa de vacunación de su población.

En 2020, se anunciaron los galardones por YouTube desde México debido a la pandemia.

Los Premios Platino son promovidos por la española Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) y las Academias e Institutos de cine iberoamericanos.

Desde que hiciera su debut en 2014 en Panamá, este certamen se realiza anualmente y de forma alternativa en España y en América Latina.

du/mas