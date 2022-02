El campeón olímpico Alexander Zverev expulsado del Abierto mexicano

El alemán Alexander Zverev, actual campeón olímpico, fue expulsado del Abierto mexicano de tenis, que se disputa en el balneario de Acapulco, por su violenta reacción el martes al término de un partido de dobles de segunda ronda, anunció este miércoles la ATP.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev ha sido retirado del torneo en Acapulco", tuiteó el organismo rector del tenis masculino.

Molesto por la actuación de un árbitro, Zverev golpeó su raqueta contra la silla del juez al término del partido que perdió junto al brasileño Marcelo Melo frente a la dupla formada por el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara por 6-2, 4-6 y 10-6.

El segundo golpe estuvo a punto de impactar en el pie derecho del juez. Zverev se sentó unos instantes en su banca y se volvió a levantar para dirigirse al árbitro y reclamarle a gritos y para dar un nuevo golpe de raqueta a su silla.

"No hay excusas" por su comportamiento y la forma en la que reclamó al árbitro es "inaceptable", se disculpó Zverev, de 24 años, en su cuenta de Instagram pocas horas después de su expulsión del torneo, en el que defendía el título que ganó en 2021.

"Es difícil expresar con palabras cuánto lamento mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer", escribió 'Sascha'. "Me disculpé en privado con el juez de silla porque mi arrebato hacia él fue incorrecto e inaceptable".

Zverev debía jugar este miércoles su partido de segunda ronda de individuales contra su compatriota Peter Gojowczyk, que tras la decisión de la ATP avanza directamente a cuartos de final.

El alemán, tercero del ranking mundial, había ganado la madrugada del martes en primera ronda contra el estadounidense Jenson Brooksby por 3-6, 7-6 (12/10) y 6-2 en un partido que finalizó a las 04H54 locales (10H54 GMT), el más tarde de la historia del tenis profesional, tras una duración de tres horas y 19 minutos de juego.

Además de su exclusión del torneo de Acapulco, Zverev podría recibir sanciones adicionales según el código disciplinario de la ATP.

Zverev dijo que reflexionaría sobre su comportamiento.

"Como saben, dejo todo en la cancha", escribió el alemán. "Ayer dejé demasiado. Me voy a tomar los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y cómo puedo asegurarme de que no vuelva a suceder".

Su comportamiento se convirtió rápidamente en tema de conversación en el mundo del tenis.

El serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic, que fue expulsado del Abierto de Estados Unidos de 2020 por golpear accidentalmente a un juez de línea con una pelota, dijo el miércoles que comprendía "lo que (Zverev) está atravesando", pero que "sin embargo, no puedo justificar su comportamiento".

"Pienso que la decisión de expulsarlo fue la que corresponde, pero es demasiado severa", agregó Djokovic desde Dubai tras vencer en octavos de final del torneo ATP de esa ciudad al ruso Karen Khachanov. "Es lo correcto dada las circunstancias, pero es duro para un jugador ser excluido de un torneo".

Por su parte, también desde esa ciudad de los Emiratos Arabes Unidos el británico Andy Murray señaló que el comportamiento de Zverev "no fue bueno. Fue peligroso, imprudente".

"Obviamente entiendo que muchos jugadores, atletas en muchos deportes, pueden sentirse muy frustrados. Ciertamente, yo mismo, no siempre he actuado de la manera que me gustaría en el court. Ciertamente no reclamo ser un ángel".

Sin embargo, prosiguió Murray, "evidentemente no puedes estar señalando con tu raqueta de tenis al árbitro varias veces".

Zverev no es ajeno a las polémicas.

La ATP todavía lo investiga por las acusaciones de actos de violencia contra una exnovia. Él niega la acusación.

En junio de 2020, fue criticado por salir de fiesta en un bar, cuando había prometido aislarse durante dos semanas, luego de competir en un torneo organizado por Novak Djokovic con presencia de público, en contra de los consejos médicos sobre la pandemia de covid-19. Varios jugadores, incluido Djokovic, contrajeron la enfermedad.

