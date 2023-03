El Chelsea renace y despide al Dortmund de la Champions

El Chelsea dio la vuelta a la eliminatoria y avanzó a cuartos de la Champions al derrotar 2-0 al Borussia Dortmund, que había ganado 1-0 en la ida, este martes en Stamford Bridge.

Los goles de Raheem Sterling (43) y del alemán Kai Havertz (53, de penal) dieron el pase al campeón europeo en 2021, de nuevo entre los ocho mejores clubes del continente en una temporada en la que pena en la Premier League con un decepcionante décimo puesto actual.

"Fue una gran actuación, tuvimos que luchar duro, pero aprovechamos nuestras oportunidades. Sentíamos que como equipo podíamos hacerlo", señaló Sterling.

"El árbitro estuvo muy mal hoy. Dar el segundo penal, ¿cómo puede ocurrir? No lo entiendo. Creo que hicimos un partido sólido y no merecimos perder, ha sido culpa del árbitro", señaló por su parte el centrocampista del Dortmund Emre Can sobre el penal de Havertz, que marcó tras un primer lanzamiento al poste repetido por la entrada de futbolistas en el área.

El partido comenzó con diez minutos de retraso debido a que el Dortmund tuvo problemas para acceder a Stamford Bridge.

"Estuvimos delante del estadio durante 15 minutos, fue muy molesto, evidentemente, pero esto no nos parará hoy", declaró el técnico del equipo germano Edin Terzic en la televisión BT Sports.

Su equipo se mostró algo menos ambicioso. Vistoso en el juego, fue superado por el Chelsea en oportunidades, sobre todo al principio y al final de una primera parte en la que el equipo local consiguió su premio justo antes del descanso.

Marcó Sterling, con un remate durísimo tras un regate en una jugada en la que había fallado su primer disparo con la suerte de que el balón se le volvió a quedar perfecto para ejecutar. Fue la culminación a un pase desde la línea de fondo de Ben Chilwell, el gran héroe de la noche.

Los 'Blues' habían estado cerca de marcar con un remate al poste de Havertz (28), que diez minutos después sí lo hizo, pero su tanto fue anulado.

En el 40 fue el portugués Joao Felix el que tuvo el 1-0, tras un balón cedido por el senegalés Kalidou Koulibaly, pero el antiguo mediapunta del Atlético de Madrid se encontró con el arquero Alexander Meyer.

Chilwell parecía haber encontrado la manera de rascar el 2-0 cuando forzó un penal -señalado tras revisión del VAR- mediante un centro que tocó en una mano de Marius Wolf.

Havertz, sin suerte, se volvió a encontrar con la madera con un lanzamiento posterior a una 'paradiña'. Sin embargo el árbitro mandó repetir el lanzamiento por entrada de futbolistas en el área y el 9 de la selección alemana ya no falló.

El Dortmund, flamante colíder de la Bundesliga junto con el Bayern Múnich tras haber ganado diez partidos en 2023, tenía 40 minutos para remontar una eliminatoria en la que partía como favorito ante el décimo de la Premier League.

No tardó en comenzar su ofensiva. Primero Giovanni Reyna disparó con la derecha y volvió a aparecer el omnipresente Chilwell (55). A continuación Jude Bellingham no fue capaz de cuadrar un remate desde la frontal del área pequeña (58).

A la tercera de los amarillos apareció el arquero español Kepa, tras un disparo potente de Wolf tras una pared con Reyna (65).

La última bala del Dortmund la tuvo el propio Wolf (90+5) pero su remate pecó de tierno y permitió que el Chelsea se colara entre los ocho mejores de Europa.

