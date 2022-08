El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz ficha por EF Education-EasyPost a partir de 2023 (equipo)

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, actualmente en la formación INEOS Grenadiers, se unirá a las filas de EF Education-EasyPost a partir del año 2023, anunció el viernes el equipo estadounidense en su página web.

"EF Education-EasyPost se enorgullece de anunciar que Richard Carapaz se unirá al equipo en 2023", anunciaba la formación. El ganador olímpico en Tokio-21 y vencedor del Giro de Italia en 2019, citado en el comunicado declaró sus intenciones en la nueva formación: "Hay cosas que todavía no he conseguido y me gustaría ganar otra gran vuelta", señalando el Tour de Francia como su principal objetivo en esta nueva etapa.

