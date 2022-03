El ciclista Max Walscheid fue atropellado durante un entrenamiento

El corredor alemán Max Walscheid fue atropellado por un coche el jueves durante su entrenamiento, y fue hospitalizado en Neuwied (Alemania), anunció el viernes su equipo Cofidis.

Walscheid, que no perdió el conocimiento, sufre numerosas contusiones. Trasladado al hospital en helicóptero, fue ingresado en el servicio de cuidados intensivos.

El accidente ocurrió el jueves por la tarde, cerca del domicilio del corredor alemán en Franken.

Vencedor del Gran Premio de Denain la semana pasada, Walscheid, de 28 años, se perderá las próximas carreras, en especial el Tour de Flandes y la París-Roubaix.

"Fui increíblemente afortunado por sobrevivir a este accidente. Incluso si todavía no hemos hecho todas las radiografías, visiblemente no tengo ningún hueso roto", reaccionó el corredor citado por su equipo.

"Estaba en una carretera tranquila, en perfectas condiciones. Por suerte, no circulaba muy rápido en el lateral de la carretera. Un coche llegó en dirección opuesta. Giró a la derecha de golpe, sin intermitente, se me echó encima y me golpeó", explicó Walscheid.

"Salté por encima del coche y caí a algunos metros, por suerte en el arcén y no sobre el asfalto. Mi bicicleta estaba completamente destruida a 10 metros del lugar", añadió el corredor alemán.

