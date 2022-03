El ciclista ruso Sivakov correrá con los colores de Francia

Pavel Sivakov, uno de los dos corredores rusos del pelotón WorldTour (1ª división mundial), lucirá en competición los colores de Francia, anunció este viernes su equipo, el británico Ineos.

"Yo quería convertirme en francés desde hace un tiempo y realicé la petición a la UCI (Unión Ciclista Internacional), pero habida cuenta de lo que pasa en Ucrania en este momento quería acelerar las cosas", declaró Sivakov.

El Ineos precisó que el cambio de nacionalidad fue aceptado el miércoles por la UCI.

Sivakov, de 24 años, se posicionó la semana pasada en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, como también lo hizo el jueves Aleksandr Vlasov (Bora), el otro corredor ruso en el la primera categoría del ciclismo mundial.

"Nací en Italia y me mudé a Francia con un año", explicó el corredor. "Francia es el lugar en el crecí y donde estudié, donde me enamoré del ciclismo, lo que me llevó a la competición. Es como estar en casa. Tengo que dar las gracias a la UCI y a mi equipo Ineos Grenadiers por haberme apoyado en este proceso".

"Sería un sueño correr en París en los Juegos Olímpicos 2024 con Francia", concluyó Sivakov, ganador del Tour de Polonia en 2019, y que cuenta en su haber con un 9º puesto en la general del Giro de Italia ese mismo año.

"Como ya dije, estoy totalmente en contra de esta guerra y todos mis pensamientos están con el pueblo ucraniano. Como la mayor parte del mundo en este momento, espero la paz y el final rápido del sufrimiento que causa estragos en Ucrania".

