El cine visceral de Cronenberg vuelve a Cannes

David Cronenberg se mantuvo fiel a su reputación de maestro del "gore" con su nuevo filme, "Crimes of the future", presentado este lunes en Cannes, con el que sigue con su obsesión por los cuerpos y las vísceras.

Ambientada en un mundo en ruinas donde no existe el dolor, la película está protagonizada por el actor fetiche del cineasta, Viggo Mortensen, en la piel de un artista que exhibe sus propios órganos internos en directo.

Léa Seydoux, como especialista del escalpelo, y Kristen Stewart, como agente de policía, completan el elenco de esta historia macabra, cuyo lema es "la cirugía, es el nuevo sexo".

"En esta película, he intentado ver lo que había en el interior del cuerpo", dijo Cronenberg a la AFP.

"Mi interés no es conmocionar y mi objetivo no es que la gente salga de la sala, pero puede pasar", reconoció el director de 79 años.

Los primeros minutos del filme ya son de alto voltaje, con la escena de un niño que acaba asfixiado.

"Hay cosas que no me gustaría ver, pero son muy específicas. No me gusta la crueldad, sobre todo la crueldad hacia los niños (...) No diré que me conmocione pero no me gusta mirar", admite sin embargo el cineasta, que tiene tres hijos y cuatro nietos.

Cronenberg conoce bien el tema del "gore". La primera vez que compitió por el máximo galardón, en 1996, con "Crash", una historia de sexo y accidentes de coche, se llevó el Premio Especial de Jurado.

Y precisamente esta polémica película fue una de las que inspiró a la directora francesa Julia Ducournau, que el año pasado se alzó con la Palma de Oro con "Titane", una mezcla de sexo y automóviles.

Con "Crimes of the future" es la sexta vez que este cineasta de culto, autor de "La mosca" y "eXistenZ", aspira a la Palma de Oro.

Este lunes, en la alfombra roja del estreno, Cronenberg, con gafas de sol para protegerse de los flashes, estuvo acompañado de sus actores principales.

Con Mortensen le une una relación especial. Han trabajo juntos en múltiples ocasiones, entre ella en "Un método peligroso" (2011) y "Una historia de violencia" (2005).

"Tenemos una amistad con David y una confianza que me permite dejarle probar cosas inhabituales que no intentaría forzosamente con otros, sin saber si lo piden por el valor de un plano o por un espectáculo", dijo el actor a la AFP.

Para él, Cronenberg está "avanzado para su tiempo" y sus películas tienen que ser vistas "cuatro o cinco veces seguidas" para entenderlas.

Este lunes también se proyectó "Decision to leave", de Park Chan-Wook, en competición por la Palma de Oro.

El director surcoreano, que saltó a la fama con la ultraviolenta "Oldboy" en 2003, presenta ahora un complejo y elegante thriller, con romance incluido entre el policía y la sospechosa de un crimen.

De las 21 películas en liza por el máximo galardón, ya se han proyectado la mitad y algunas de ellas empiezan a destacar.

Entre ellas, "Triangle of sadness", una sátira feroz sobre el mundo actual del sueco Ruben Ostlund.

O la cinta de James Gray, "Armageddon Time", un retrato del Nueva York de los años 1980 a través de los ojos de un niño y de su amistad con un compañero de clase negro.

"La mujer de Chaikovksi", de Kirill Serebrennikov, emocionó en el arranque de la competición, pero se vio ensombrecida por la polémica en torno a la presencia del director ruso, muy criticada por cineastas ucranianos.

"Holy spider", del director iraní Alí Abbasi, sacudió por su crudeza, al describir la violencia contra las mujeres en ese país.

Y la sorpresa del certamen viene con "Eo", del veterano cineasta polaco Jerzy Skolimowski, protagonizada... por un asno. En esta oda a la defensa de los animales y contra el maltrato, el équino realiza un periplo por varios lugares insólitos para él y descubre la violencia humana.

El jurado, presidido por el actor francés Vincent Lindon, revelará el ganador el 28 de mayo.

es/sag